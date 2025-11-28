セブン×ちいかわ再び！ “ゆきだるま”のちいかわたちは「ハズレなし」のくじで当たるよ

ちいかわファンお待ちかね、今年もやります！

セブン-イレブンでは、人気キャラクター「ちいかわ」とコラボレーションしたキャンペーン「ちいかわと冬をたのしんじゃお！セブン-イレブン×ちいかわ」を12月2日から全国の店舗で開催します。

昨年に引き続き2度目となるちいかわコラボキャンペーン。

今回もコラボ商品をはじめ、「ちいかわオリジナルデザイン中華まん包み紙風寝袋」が当たるXキャンペーン、対象商品を購入して応募するとオリジナルグッズが当たるプレゼント企画、一度に2個購入するとその場でグッズがもらえるキャンペーン、さらにハズレなしのキャラクターくじ「エニマイくじ」など、多彩な企画を展開します。

企画により開始の時期が異なるため、以下に整理しました。詳しくは公式のキャペーンサイトを確認ください。



●コラボ商品第1弾 12月2日～

●対象商品を購入して応募するとオリジナルグッズが当たるキャンペーン 12月2日～

●Xフォロー＆引用ポストキャンペーン 12月2日～

●対象商品を一度に2個購入するとオリジナル景品がもらえるキャンペーン 12月4日～

●「エニマイくじ」 12月12日～

キャンペーンサイト：

https://www.sej.co.jp/cmp/ck2512/

ハズレなし！絶対もらえる「エニマイくじ」の

ちいかわグッズをチェックしてきた

ハズレなしの「エニマイくじ」では、「ゆきだるまになっちゃった！」をテーマにした、愛らしいゆきだるま姿のちいかわたちのグッズが登場します。価格は1回950円。（公式サイト「エニマイくじ ちいかわ 」）

事前に開かれた発表会では、「エニマイくじ」の景品を実物で見ることができました。A賞からG賞までの各賞に加え、ラスト賞を含めた全8等級・21種類のラインアップです。

A賞～C賞はギュッとだっこできるサイズのちいかわたちのぬいぐるみ。ゆきだるま仕様でもふもふです。たまらないですね。

D賞には、“あのこ”のクッションとポーチ。ポーチは普段使いできそうです。……かわいい！

E賞はマスコット。A賞のぬいぐるみよりずっと小さいサイズなので、持ち運び用のぬいとしてはちょうどよさそうです。

F賞はオーナメント。クリスマスツリーに飾りたい！

G賞はマグカップ。全6種用意されています。

H賞はオデのルームライト。にっこり笑顔です。



ーー

A賞ぬいぐるみ（ちいかわ）

B賞ぬいぐるみ（はちわれ）

C賞ぬいぐるみ（うさぎ）

D賞クッション／ポーチ

E賞マスコット（全6種）

F賞オーナメント（全3種）

G賞マグカップ全6種）

H賞ルームライト

ーー



先にも書きましたが、くじは1回950円します。少しお高く感じますが、ハズレなしなのがありがたい。人気ですぐに賞品がなくなってしまう可能性があるので、目当ての人は12月12日にスタートしたらすぐ挑戦するのがよいでしょう。

コラボフードもたまらないかわいさ

また、コラボ商品は作中に登場する食べ物をイメージしたフードを用意。昨年より7品多い全15品が登場します。



一部をご紹介します！

▲ミートボールごはんおむすび（181円）

ごはんによく合うミートボール入り。オデと牢獄のストーリーで、ちいかわたちが食べていたおにぎりをイメージした商品です。

▲バターのせ焼きおにぎり（170円）

醤油とバターの味わいが楽しめる一品。ちいかわが夜食に食べたいと想像していたおにぎりがモチーフになっています。

▲鬼辛カレー（691円）

ちいかわたちが全身真っ赤になりながら挑戦した“鬼カレー”がもとネタ。牛肉の旨みとスパイスが引き立つ仕上がり。水を飲んではいけない……。

▲シーサーのさたぱんびん紫芋味（サーターアンダギー）（181円）

シーサーがくれた“さたぱんびん”をイメージ。シーサーの優しさごと味わえそうです。

▲あんまいダブルクリームコッペ（203円）

ハチワレが少し高めのお店で買っていたコッペパンがもとネタ。2種のクリームと、ふんわりしっとり食感を楽しめます。「あんまい」と声に出したくなるかわいさ。

また、昨年SNSで話題となったちいかわコラボの中華まんも、焼印と敷紙を新デザインにして数量限定で登場します。今年は「ハチワレ」が新しく仲間入り。

コラボ商品は12月2日発売の第1弾を皮切りに、今後第2弾も登場予定。クリスマス以降もキャンペーンが継続するため、年末年始まで、まるっとちいかわコラボを楽しめます。

ちいかわとクリスマス・年末年始を楽しむ！

発表会にはタレントの森香澄さんと、ちいかわ・ハチワレ・うさぎが登場。森さんは、ちいかわたちの愛らしさに終始とろけるような笑顔でした。森さんもちいかわたちもかわいい！

イベントでは、クリスマスツリーにオーナメントを飾り付ける演出も実施。夢がありますね。今年のクリスマスや年末年始は、ちいかわとのコラボでわくてか盛り上がっちゃいそうです。

※記事中の価格は税込み