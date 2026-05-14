肉食ナベコの「なんでも食べてみる」 第1135回
「天下一品」シリーズ発売中
ドロドロ濃厚……ローソンの天一「こってりMAXあんかけ」、もはやシチュー
2026年05月14日 15時00分更新
ごきげんよう、モグモグウーマンのナベコです。ローソンは5月12日より「天下一品」監修商品を一挙に販売しています。
今回の目玉は、「こってり」をさらに強化した「こってりMAX」がさまざまな形で商品化されているところ。
ローソン×天下一品
こってりMAXあんかけチャーハンを食べてみた
シリーズ商品の中から、「天下一品監修 こってりMAXあんかけチャーハン」と「天下一品監修 こってりスープ仕立ての辛味噌チャーシューマヨネーズおにぎり」を試してみました。
▲天下一品監修 こってりMAXあんかけチャーハン 697円
「こってりMAXあんかけチャーハン」は、電子レンジで「ムワッ……」としたとんこつの濃厚な香りが漂います。すごい……。
店舗でも展開している「こってりMAX」をベースにしたあんかけ炒飯です。
あんかけは、見た目からして濃厚ドロドロ。温めてもテクスチャーはまったりしていてました。
スプーンを入れると、まとわりついてくるような密度感があります。
食べてみると、想像はしていたけどそれ以上に濃厚こってり！ これぞ「こってりMAX」な味わいです。チャーハン自体は香ばしくも控えめな味付けで、こってりMAXのあんかけが絡むことで、とんこつのパンチのある濃厚な味わいになります。
この濃厚などろみは、いわば“大人のとんこつシチュー”のように思えました。なお“辛味噌”が入っているとはいいますが、とんこつのまろやかさのほうが強烈で、そこまで辛いと感じではありませんでした。まったりしている点もシチューっぽいです。
本当に味が濃い。途中で水が飲みたくなること請け合いなので、お水は用意しておきましょう！
辛味噌チャーシューマヨネーズおにぎりも
▲天下一品監修 こってりスープ仕立ての辛味噌チャーシューマヨネーズおにぎり 214円
こちらは、鶏がらの旨みをベースにしたごはんに、旨辛のチャーシューマヨネーズを合わせたおにぎりです。
パッケージには「激辛」とあるように、辛みがあります。えすが、こちらもとんこつの濃厚さで辛さがまろやかになっていて、そこまで刺激的ではありませんでした。マヨネーズのまろやかさも加わって、ジャンク感のある味わいです。
とはいえ、ごはんにならされて「こってりMAXあんかけチャーハン」に比べるとパンチは穏やかで、食べやすい感じでした。
こってりを“メシもの”で摂取したい時は、「こってりMAXあんかけチャーハン」がおすすめ。一日の活力になりそうです！
※価格は税込み表記です。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第1134回
グルメ「これ本当にタコライス？」松屋新作、食べると“松屋らしさ”全開だった
-
第1133回
グルメうどんがバグってる ポテトもチュロスも“全部うどん”
-
第1132回
グルメ牛角「これじゃない…」声に応えて“やみつき塩キャベツ”復活、これは外せないよね
-
第1131回
グルメ海老カツどーん！丸亀「トマたまカレー」最上位は満足度が段違い
-
第1130回
グルメうまっ！ココイチ南インドの「ケララチキンカレー」マイルドなのに辛い、本格派
-
第1128回
グルメとみ田監修「濃厚豚骨魚介らぁめん」400円台の冷凍で登場！ｻﾞﾗﾘ濃厚、イイネ
-
第1127回
グルメファミマ、進化系もっちりチーズパン。やばい、これはおつまみ
-
第1126回
グルメ正気か!? 丸亀製麺「うどんメシ」食べたらちゃんとアリだった
-
第1125回
グルメどうなの？日清カップメシ初の「白ごはん」試してわかった地味にアリな理由
-
第1124回
グルメローソンに「野沢温泉蒸留」のジントニック登場！シークヮーサーと白桃、どっちも個性派
- この連載の一覧へ