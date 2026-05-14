ドロドロ濃厚……ローソンの天一「こってりMAXあんかけ」、もはやシチュー

ごきげんよう、モグモグウーマンのナベコです。ローソンは5月12日より「天下一品」監修商品を一挙に販売しています。

今回の目玉は、「こってり」をさらに強化した「こってりMAX」がさまざまな形で商品化されているところ。

ローソン×天下一品

こってりMAXあんかけチャーハンを食べてみた

シリーズ商品の中から、「天下一品監修 こってりMAXあんかけチャーハン」と「天下一品監修 こってりスープ仕立ての辛味噌チャーシューマヨネーズおにぎり」を試してみました。

▲天下一品監修 こってりMAXあんかけチャーハン 697円

「こってりMAXあんかけチャーハン」は、電子レンジで「ムワッ……」としたとんこつの濃厚な香りが漂います。すごい……。

店舗でも展開している「こってりMAX」をベースにしたあんかけ炒飯です。

あんかけは、見た目からして濃厚ドロドロ。温めてもテクスチャーはまったりしていてました。

スプーンを入れると、まとわりついてくるような密度感があります。

食べてみると、想像はしていたけどそれ以上に濃厚こってり！ これぞ「こってりMAX」な味わいです。チャーハン自体は香ばしくも控えめな味付けで、こってりMAXのあんかけが絡むことで、とんこつのパンチのある濃厚な味わいになります。

この濃厚などろみは、いわば“大人のとんこつシチュー”のように思えました。なお“辛味噌”が入っているとはいいますが、とんこつのまろやかさのほうが強烈で、そこまで辛いと感じではありませんでした。まったりしている点もシチューっぽいです。

本当に味が濃い。途中で水が飲みたくなること請け合いなので、お水は用意しておきましょう！

辛味噌チャーシューマヨネーズおにぎりも

▲天下一品監修 こってりスープ仕立ての辛味噌チャーシューマヨネーズおにぎり 214円

こちらは、鶏がらの旨みをベースにしたごはんに、旨辛のチャーシューマヨネーズを合わせたおにぎりです。

パッケージには「激辛」とあるように、辛みがあります。えすが、こちらもとんこつの濃厚さで辛さがまろやかになっていて、そこまで刺激的ではありませんでした。マヨネーズのまろやかさも加わって、ジャンク感のある味わいです。

とはいえ、ごはんにならされて「こってりMAXあんかけチャーハン」に比べるとパンチは穏やかで、食べやすい感じでした。

こってりを“メシもの”で摂取したい時は、「こってりMAXあんかけチャーハン」がおすすめ。一日の活力になりそうです！

※価格は税込み表記です。