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肉食ナベコの「なんでも食べてみる」 第1135回

「天下一品」シリーズ発売中

ドロドロ濃厚……ローソンの天一「こってりMAXあんかけ」、もはやシチュー

2026年05月14日 15時00分更新

文● ナベコ　編集●ASCII

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とんこつに溺れる……

　ごきげんよう、モグモグウーマンのナベコです。ローソンは5月12日より「天下一品」監修商品を一挙に販売しています。

　今回の目玉は、「こってり」をさらに強化した「こってりMAX」がさまざまな形で商品化されているところ。

ローソン×天下一品
こってりMAXあんかけチャーハンを食べてみた

　シリーズ商品の中から、「天下一品監修 こってりMAXあんかけチャーハン」と「天下一品監修 こってりスープ仕立ての辛味噌チャーシューマヨネーズおにぎり」を試してみました。

▲天下一品監修 こってりMAXあんかけチャーハン　697円

　「こってりMAXあんかけチャーハン」は、電子レンジで「ムワッ……」としたとんこつの濃厚な香りが漂います。すごい……。

　店舗でも展開している「こってりMAX」をベースにしたあんかけ炒飯です。

　あんかけは、見た目からして濃厚ドロドロ。温めてもテクスチャーはまったりしていてました。

“辛味噌”の部分を食べてみました

　スプーンを入れると、まとわりついてくるような密度感があります。

“辛味噌”の部分を食べてみました

　食べてみると、想像はしていたけどそれ以上に濃厚こってり！　これぞ「こってりMAX」な味わいです。チャーハン自体は香ばしくも控えめな味付けで、こってりMAXのあんかけが絡むことで、とんこつのパンチのある濃厚な味わいになります。

カニもはいっています

　この濃厚などろみは、いわば“大人のとんこつシチュー”のように思えました。なお“辛味噌”が入っているとはいいますが、とんこつのまろやかさのほうが強烈で、そこまで辛いと感じではありませんでした。まったりしている点もシチューっぽいです。

どろどろ。まるで大人のとんこつシチュー

　本当に味が濃い。途中で水が飲みたくなること請け合いなので、お水は用意しておきましょう！

柔らかいチャーシューも入っています

辛味噌チャーシューマヨネーズおにぎりも

▲天下一品監修 こってりスープ仕立ての辛味噌チャーシューマヨネーズおにぎり　214円

　こちらは、鶏がらの旨みをベースにしたごはんに、旨辛のチャーシューマヨネーズを合わせたおにぎりです。

　パッケージには「激辛」とあるように、辛みがあります。えすが、こちらもとんこつの濃厚さで辛さがまろやかになっていて、そこまで刺激的ではありませんでした。マヨネーズのまろやかさも加わって、ジャンク感のある味わいです。

　とはいえ、ごはんにならされて「こってりMAXあんかけチャーハン」に比べるとパンチは穏やかで、食べやすい感じでした。

中にチャーシューマヨ入り　こってりジャンク！

　こってりを“メシもの”で摂取したい時は、「こってりMAXあんかけチャーハン」がおすすめ。一日の活力になりそうです！

※価格は税込み表記です。

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