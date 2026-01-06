最大385円引き！ガスト・バーミヤンなどで過去最大規模・全85種クーポン配信

すかいらーくレストランツは、ガストやバーミヤンなどグループ12ブランドを対象に、全85種類のお得なクーポンを配信する“新春”「お年玉クーポンキャンペーン」を、1月5日～21日まで開催中です。
ガスト、バーミヤンなどでアプリクーポン配信中
全85品が割引できて過去最大級
「お年玉クーポンキャンペーン」ではすかいらーくアプリにおいて、最大385円引きとなるクーポンを配信します。
ガストの「チーズINハンバーグ」や「うな重」、バーミヤンの焼餃子、ジョナサンのハンバーグメニューのほか、アルコールやキッズメニューまで幅広い商品がクーポン割引きの対象です。
全12ブランドが参加し、全85種のクーポンが配信されるのは、すかいらーくアプリのクーポンキャンペーンでも過去最大規模なんだとか。
■特設ページ
https://www.skylark.co.jp/campaign2/index.html
■対象店舗
すかいらーく12ブランド全店
ガスト／バーミヤン／しゃぶ葉／ジョナサン／夢庵／ステーキガスト／藍屋／から好し／とんから亭／chawan／グラッチェガーデンズ／八郎そば
■対象期間
1月5日（月）～1月21日（水）17日間限定
※「しゃぶ葉」のみ配布期間が異なる。詳しくは特設ページで確認できる。
■対象商品例
※各ブランドにより異なる。
＜ガスト＞
うな重（お吸い物・漬物付き）
通常1490円 → 1290円
チーズINハンバーグ
通常700～800円 → 550～650円
＜バーミヤン＞
本格焼餃子（6コ）
通常329円 → 219円
レタスチャーハン
通常769円 → 549円
キリン一番搾り 生ビール（ジョッキ）
通常549円 → 329円
＜ジョナサン＞
スプーンで食べるジューシーハンバーグ＋サラダ・ライスセット
通常1373円 → 1099円
Jonathan’sスープパスタ（温泉卵・モッツァレラチーズ付き）
通常1319円 → 1099円
おこさまメニュー（7種）
半額
＜しゃぶ葉＞
アルコール飲み放題（第1弾）
1099円
店内飲食 8％OFF（第2弾）
ドリンクバー（第3弾）
149円
＜夢庵＞
上海老天鍋焼きうどん
通常1319円 → 1209円
夢庵御膳（小うまか丼）
通常1594～1649円 → 1484円
キリン一番搾り（生・中ジョッキ）
通常649～659円 → 329円
＜から好し＞
大判油淋鶏定食
通常980円 → 880円
＜とんから亭＞
ヒレかつ丼＆から揚げ・味噌汁セット
通常1066円 → 966円
＜chawan＞
山芋とろとろ赤身肉のローストビーフごはん＆選べる副菜
通常1649円 → 1429円
口福の和甘味アソート＆ドリンクセット
通常988円 → 769円
＜ステーキガスト＞
超粗びきステーキバーグ＆炭焼き風チキングリル
通常1154円 → 999円
＜藍屋＞
藍屋天丼膳
通常1869円 → 1759円
＜グラッチェガーデンズ＞
ローストビーフとゴルゴンゾーラのピッツァ
通常1099円 → 977円
＜八郎そば＞
天丼 そば／うどんセット
通常1089円 → 979円
約2週間限定！ すかいらーくアプリをDLしておこう
人気のガストの「チーズＩＮハンバーグ」は150円、バーミヤンの「レタスチャーハン」は220円もお得になります。
なお、最大の「385円割引」クーポンが適用されるのは、chawanの「＜キッズ＞ハンバーグ＆からあげ」だそうですよ。
クーポンが利用できるのは1月21日まで。この期間中にすかいらーく系列を利用する際には、絶対に覚えておきたいクーポンですね。
クーポンがゲットできるのはすかいらーくアプリから。お店に行く前にはDLしておくとよさそうですよ！
※記事中の価格は税込み