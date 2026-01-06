最大385円引き！ガスト・バーミヤンなどで過去最大規模・全85種クーポン配信

すかいらーくレストランツは、ガストやバーミヤンなどグループ12ブランドを対象に、全85種類のお得なクーポンを配信する“新春”「お年玉クーポンキャンペーン」を、1月5日～21日まで開催中です。

ガスト、バーミヤンなどでアプリクーポン配信中

全85品が割引できて過去最大級

「お年玉クーポンキャンペーン」ではすかいらーくアプリにおいて、最大385円引きとなるクーポンを配信します。

ガストの「チーズINハンバーグ」や「うな重」、バーミヤンの焼餃子、ジョナサンのハンバーグメニューのほか、アルコールやキッズメニューまで幅広い商品がクーポン割引きの対象です。

全12ブランドが参加し、全85種のクーポンが配信されるのは、すかいらーくアプリのクーポンキャンペーンでも過去最大規模なんだとか。

■特設ページ

https://www.skylark.co.jp/campaign2/index.html

■対象店舗

すかいらーく12ブランド全店

ガスト／バーミヤン／しゃぶ葉／ジョナサン／夢庵／ステーキガスト／藍屋／から好し／とんから亭／chawan／グラッチェガーデンズ／八郎そば

■対象期間

1月5日（月）～1月21日（水）17日間限定

※「しゃぶ葉」のみ配布期間が異なる。詳しくは特設ページで確認できる。

■対象商品例

※各ブランドにより異なる。

＜ガスト＞

うな重（お吸い物・漬物付き）

通常1490円 → 1290円

チーズINハンバーグ

通常700～800円 → 550～650円

＜バーミヤン＞

本格焼餃子（6コ）

通常329円 → 219円

レタスチャーハン

通常769円 → 549円

キリン一番搾り 生ビール（ジョッキ）

通常549円 → 329円

＜ジョナサン＞

スプーンで食べるジューシーハンバーグ＋サラダ・ライスセット

通常1373円 → 1099円

Jonathan’sスープパスタ（温泉卵・モッツァレラチーズ付き）

通常1319円 → 1099円

おこさまメニュー（7種）

半額

＜しゃぶ葉＞

アルコール飲み放題（第1弾）

1099円

店内飲食 8％OFF（第2弾）

ドリンクバー（第3弾）

149円

＜夢庵＞

上海老天鍋焼きうどん

通常1319円 → 1209円

夢庵御膳（小うまか丼）

通常1594～1649円 → 1484円

キリン一番搾り（生・中ジョッキ）

通常649～659円 → 329円

＜から好し＞

大判油淋鶏定食

通常980円 → 880円

＜とんから亭＞

ヒレかつ丼＆から揚げ・味噌汁セット

通常1066円 → 966円

＜chawan＞

山芋とろとろ赤身肉のローストビーフごはん＆選べる副菜

通常1649円 → 1429円

口福の和甘味アソート＆ドリンクセット

通常988円 → 769円

＜ステーキガスト＞

超粗びきステーキバーグ＆炭焼き風チキングリル

通常1154円 → 999円

＜藍屋＞

藍屋天丼膳

通常1869円 → 1759円

＜グラッチェガーデンズ＞

ローストビーフとゴルゴンゾーラのピッツァ

通常1099円 → 977円

＜八郎そば＞

天丼 そば／うどんセット

通常1089円 → 979円

約2週間限定！ すかいらーくアプリをDLしておこう

人気のガストの「チーズＩＮハンバーグ」は150円、バーミヤンの「レタスチャーハン」は220円もお得になります。



なお、最大の「385円割引」クーポンが適用されるのは、chawanの「＜キッズ＞ハンバーグ＆からあげ」だそうですよ。



クーポンが利用できるのは1月21日まで。この期間中にすかいらーく系列を利用する際には、絶対に覚えておきたいクーポンですね。



クーポンがゲットできるのはすかいらーくアプリから。お店に行く前にはDLしておくとよさそうですよ！

※記事中の価格は税込み