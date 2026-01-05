ほっかほっか亭、エビが2本ものった「新春海老天丼」を発売！ 10品の天ぷらを楽しめる

ほっかほっか亭は「新春海老天丼」を1月4日より販売開始しました。

プリップリの海老を楽しめる「新春海老天丼」

持ち帰り弁当を手掛ける「ほっかほっか亭」の新年最初の商品です。

▲新春海老天丼 740円

2本の海老天をはじめ、7種10品のほっかほっか亭自慢の天ぷらが心ゆくまで楽しめる天丼弁当。

プリップリの海老や、かに風味かまぼこ、人気のソーセージ、シャキシャキとしたれんこん、風味豊かなごぼう、彩りを添えるいんげん、定番のちくわ磯辺など7種10品を、オリジナルの天ぷら粉でカラッと天ぷらに。

彩り豊かでおめでたい気分を味わえる、新年を迎える1月にぴったりの天丼としています。

鯛だしが無料でもらえる 1月8日～

さらにおめでたい感が増すキャンペーンも開催されます。

ほっかほっか亭では、揚げ物を対象にした「揚げ増しておめでたいキャンペーン！」を1月に開催。この一環で、1月8日から、この新春海老天丼をモバイルオーダーで購入した人を対象に、「鯛だし」1杯が無料でプレゼントされます。

来店客のみ対象で、配達は対象外です。また、鯛だしプレゼントは数量限定でなくなり次第終了。

仕事はじめの景気づけに

ほっかほっか亭というと、お手頃価格で食べ応えがあるお弁当を多数扱っていますが、新春海老天丼も7種10品の天ぷらがのった豪華さで740円とは、リーズナブルに感じます。

今週は仕事はじめを迎える人も多いかと思います。お近くにほっかほっか亭がある人は、豪華な内容でありながら手に取りやすい新春海老天丼を、新年の景気づけランチとして楽しんでみてはいかがでしょうか！

※記事中の価格は税込み