ローソンにホリデーケーキ！ ベリーを重ねた「ノエルルージュ」が登場

ローソンにホリデーシーズンらしいスイーツが登場しましたよ。
「ノエルルージュ」が12月16日より発売。
ベリースポンジに、なめらかなバニラクリーム、ベリージュレ、ベリームースを重ね、ベリークリームと艶やかなグラサージュで仕上げたというケーキです。
価格は416円。
華やかなカラーでいっきにクリスマスムードを盛り上げてくれそうな一品。フライングクリスマスで買っちゃうのもアリ！
※記事中の価格は税込み
