ローソンにホリデーケーキ！ ベリーを重ねた「ノエルルージュ」が登場

2025年12月16日 17時00分更新

文● ナベコ　編集●ASCII

　ローソンにホリデーシーズンらしいスイーツが登場しましたよ。

　「ノエルルージュ」が12月16日より発売。

　ベリースポンジに、なめらかなバニラクリーム、ベリージュレ、ベリームースを重ね、ベリークリームと艶やかなグラサージュで仕上げたというケーキです。

　価格は416円。

　華やかなカラーでいっきにクリスマスムードを盛り上げてくれそうな一品。フライングクリスマスで買っちゃうのもアリ！

※記事中の価格は税込み

