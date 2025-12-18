ドミノの海老ピザ！はみ出て、クルンしちゃって、いいビジュ

ごきげんよう、アスキーグルメのナベコです。うかうかしているうちに、気づけばもうすぐクリスマス。ええ……？ まったく心の準備ができていない。年末の足音に、ちょっとしたパニックを覚えています。

ドミノの冬のイチオシ

「炭火焼ビーフと海老の贅沢ハーフ＆ハーフ」を食べてみた

そんなときは、深く考えずにピザでも食べて心を落ち着かせたいもの。ドミノ・ピザが11月から販売している「炭火焼ビーフと海老の贅沢ハーフ＆ハーフ」が気になり、サンプルを届けてもらいました。

■炭火焼ビーフと海老の贅沢ハーフ＆ハーフ

配達 S 3780円／M 4380円／L 5280円

持ち帰り S 1890円／M 2190円／L 2640円

まず目を引くのが“大ぶりな海老”。1ピースに1尾、まるごと使った海老をトッピングした「ダンシングレモンマヨシュリンプ」と、肉感たっぷりの「炭火焼ビーフ」を一度に楽しめる、まさに贅沢な内容です。“贅沢ハーフ＆ハーフ”として、ドミノとしてもこの冬のイチオシみたいです。

公式画像では、海老の尾が生地から大胆に飛び出しているのが印象的でしたが、実際の商品も控えめながら、しっかり外にちょこんと飛び出しています。デリバリーピザで具材が生地をはみ出すこと自体が珍しく、思わず写真を撮りたくなるビジュアルです。

さらに、加熱された海老がくるんと内側に巻いていました。この“くるん”としたフォルムが立体感をだしていてかわいい！

上にかかっているのは、ちょっとめずらしいレモンマヨ。こってりとしたコク旨さがありつつ、レモンマヨの爽やかさで、どんどん食べ進みたくなる、ドミノらしい「わかっている」感じがある味わいでした。冬のピザとしてはめずらしく、どこか夏っぽい軽快さも感じられました。もちろん、海老のプリッとした、ムチッとした食感も楽しめます。

一方の「炭火焼ビーフ」は、さすがの安定感。ゴロッと存在感のある牛肉に、炭火焼ならではの香ばしさが重なり、ビールが飲みたくなりますよ！

ビジュアルでテンションあげていきたい時に！

「炭火焼ビーフと海老の贅沢ハーフ＆ハーフ」は味はもちろん、とにかく見た目がいい。箱を開けた瞬間に「おっ」と気分が上がります！ 忙しい年末こそ、こういうビジュ映えピザでテンションを上げていきたいですね。

※記事中の価格は税込み