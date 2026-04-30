牛角「これじゃない…」声に応えて“やみつき塩キャベツ”復活、これは外せないよね

ごきげんよう、モグモグウーマン ナベコです。我らが焼肉チェーン「牛角」が4月23日よりグランドメニューを刷新しました。

ザク切り「やみつき塩キャベツ」が復活

実は1年半ぶり

今回、注目したいのは2つの“復活”。

まずは、「やみつき塩キャベツ」（385円）。ざく切りスタイルで復活しました。箸休めメニューではありますが、牛角といえばコレという人も多いはずです。

ところが、2024年秋冬のメニュー改定で、同じメニュー名ながら千切りスタイルに変更されていました。今回は、およそ1年半ぶりの“ざく切り”での復活です。

試食会で話を聞いたところ、千切りに変更した際には惜しむ声が多く寄せられたそうです。

わかる……。ざく切りだと、なかばスナックのようにつまめるんですよね。ナベコはよく、肉を食べ終えたあともお酒のつまみにポリポリとこのキャベツをひたすら食べていました。

というわけで、やっぱりざく切りの「やみつき塩キャベツ」！

特製の塩ダレがしっかり絡み、ぱりぱり食感と相性抜群。見た目以上にしっかり満足感があります。牛角といえば、やっぱりこれですね。

人気すぎて売り切れた伝説の味が帰ってきた

そして、牛角ブッフェで人気を博した“たれ焼肉”の味が復活。「醤（ジャン）ダレ」シリーズとして、スタンダードの牛角店舗に初登場します。たれ焼肉（醤ダレ）はブッフェにて、人気の高さから販売休止となっていたそうです。



にんにくを効かせた甘辛いタレで、食欲をブーストする味わいが特徴です。今回「王様カルビ」（858円）や「黒毛和牛切り落とし」（748円）に採用されています。

試食会では王様カルビをいただきました。厚切りでジューシーな名物メニュー。ジュワジュワと焼くほどに脂がにじみ出てきて、極旨でした。さらに、にんにくのきいた醤ダレがそそる味わいを後押ししてくれて、ご飯がめっちゃほしくなりました。

最安の牛カルビは「厳選とろカルビ」に変更

また、トピックスとしては、最安の牛カルビが変更されました。これまで最安だった「ジューシーカルビ」は食べ放題メニューへ移行。

単品で頼める最安の牛カルビは、「厳選とろカルビ」（638円）になりました。

牛カルビ（バラ肉）の中でも、脂身の甘みと赤身のやわらかさのバランスに優れた部位を厳選し、大判サイズで提供。専門的には「カルビアイ」と呼ばれる部位だそうです。

こちらの厳選とろカルビにも、にんにくがきいた醤ダレが使われています。食べてみると……、最安ながら最ウマでは!?

脂がしっかりのっていて、なおかつ噛み応えや肉の厚みも感じられます。カルビ自体の質もしっかり感じつつ、醤ダレのにんにくの香りが重なり、ガツンと「うまい」を突いてきます。

試食会で話を聞いたところ、ジューシーカルビよりもランクアップした位置づけと考えてよいとのこと。やったー！

無料の調味料が増えたよ

また、牛角では卓上の「生つけダレ（卓上のタレ）」のほか、レモンなど、さまざまなタレやトッピングを用意していますが、今回、無料・有料を含めてトッピング＆タレが5種追加され、全11種から16種へと拡充されました。

無料の調味料として「だし醤油」「ポン酢」「甘口ダレ」が登場。ありそうでなかったラインナップで、自分好みに味付けしたいときにぴったりです。特に甘口ダレは、濃厚で親しみやすい甘みが特徴。お子さんにも好まれそうです。

有料トッピングでは「青唐おろし」（132円）が新たに登場。青唐辛子の辛味に和風だしの旨みを重ねた一品です。食べてみると、ひと口でピリリと刺激的！ カルビやホルモンなど脂の多いお肉に合わせてもいいし、ラーメンなど汁物に加えてもよさそう。ナベコはこれをなめて、これだけでビールが進みそうと確信しました。

肉食べるぞ～！ありがとう～

ざく切りのやみつき塩キャベツに、パンチのある醤ダレ、さらに最安カルビのブラッシュアップまで。これからのシーズンにむけて牛角のメニューがしっかり進化していますよ。牛角ありがとう！

ナベコもまたキャベツポリポリしながら一杯やりたいです。

※価格は税込み表記です。