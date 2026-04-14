ファミマ、進化系もっちりチーズパン。やばい、これはおつまみ

ごきげんよう。モグモグウーマン、ナベコです。毎日の晩酌が生きがいのお酒好きですが、仕事の終わりが遅くなってしまうと、おつまみ難民になることも。そんな時にありがたいのがコンビニ。今回コンビニのパンで、いいおつまみを見つけてしまいました。

超も～っちり食感のファミマ「チーズパン」

ファミリーマートの「も～っちり食感チーズパン」（198円）。ファミリーマートが現在売り出している「超も～っちりパン」シリーズの新作として、4月14日に発売されました。

同シリーズは、世の中のトレンドでもある“もっちり食感”に着目して、人気パンをこれまでにない“超も～っちり”食感に進化させた商品群です。4月7日には「も～っちり食感キャラメルドーナツ」、「（同）ホイップあんぱん」、「（同）ピザパン」が発売されています。

第2弾の「も～っちり食感チーズパン」は、も～っちり食感の生地に、角切りチーズ入りのチーズクリームを包み、シュレッドチーズをトッピングしたチーズパン。気になるお味はどうでしょう？

ちぎろうとすると、も～っちりと弾力ある生地が伸び～る！

力強い弾力です。



どこまで伸びるか……。

3cmくらい伸びました。食べる前からこの伸び具合に驚きつつ、食べてみましょう。



口にほおりこむと、もちっむちっとした心地よい弾力に、コクのあるチーズ、そしてピリリとしたペッパーのアクセントもきいています。後を引くおいしさで止まらなくなっちゃう！

これはおつまみ！

このもちっと感、コンビニでもよく登場するチーズパン「ポンデケージョ」に共通する部分があります。

ですが、「も～っちり食感チーズパン」はポンデケージョよりパンとしての生地の強さがあり、ピザにも近い要素があります。チーズと生地が完全に一体化しているわけではないので、チーズのダイレクトなうまみや生地の香ばしさも感じられて、重層的な食べ応えがありました。

少し温めて食べてもおいしかったです。ほどよい塩気もあって、これ、ワインのつまみにぴったり。キリッと冷やしたした白ワインに。ビールのおつまみにも相性ばっちりです。

帰宅が遅くなった日の、小腹満たし＆おつまみに！ 200円という手ごろさがいいですね。

もっちりしっとり「チョコメロンパン」

また、同じく4月14日より「も～っちり食感チョコメロンパン」（170円）も発売。も～っちり食感のチョコチップ入りの生地に、チョコビスケット生地をかぶせたチョコメロンパンです。

外側のチョコビスケット生地のサクサク食感はそのままに、中のチョコ風の生地はもっちり。とはいえ、シリーズでもっちりのアプローチは商品ごとに違うらしく、チーズパンとはまた違った弾力系の生地を楽しめます。

個人的に、メロンパンというと「サクサクで水分をもっていかれる」という印象もあったのですが、こちらはもっちりしっとりしていて、のどが乾ききってしまうことはありませんでした。甘いけど、しっかり噛み応えがあって、菓子パンにとどまらない満足感です。

超も～っちりなパンが売れているらしい

4月7日に登場した「も～っちりパン」3種類は、1秒間に約4個のペースで売れるほど、発売当初から好調だそう。やはり“もっちり食感”は流行なんですね。実際に食べてみて、「想像よりもっちり」な食感に驚きました。

もちもち食感だと、咀嚼が増えて自然とお腹いっぱいになる、なんてのもあるかもしれません。も～ちりパンシリーズはどれもしっかりした食べ応え、噛み応えで、1個食べただけでも満足感あるんですよね。



そんなところも現代のニーズをつかんでいるのかもしれません。



※記事中の価格は税込み