肉食ナベコの「なんでも食べてみる」 第1127回
ファミマ、進化系もっちりチーズパン。やばい、これはおつまみ
2026年04月14日 13時20分更新
ごきげんよう。モグモグウーマン、ナベコです。毎日の晩酌が生きがいのお酒好きですが、仕事の終わりが遅くなってしまうと、おつまみ難民になることも。そんな時にありがたいのがコンビニ。今回コンビニのパンで、いいおつまみを見つけてしまいました。
超も～っちり食感のファミマ「チーズパン」
ファミリーマートの「も～っちり食感チーズパン」（198円）。ファミリーマートが現在売り出している「超も～っちりパン」シリーズの新作として、4月14日に発売されました。
同シリーズは、世の中のトレンドでもある“もっちり食感”に着目して、人気パンをこれまでにない“超も～っちり”食感に進化させた商品群です。4月7日には「も～っちり食感キャラメルドーナツ」、「（同）ホイップあんぱん」、「（同）ピザパン」が発売されています。
第2弾の「も～っちり食感チーズパン」は、も～っちり食感の生地に、角切りチーズ入りのチーズクリームを包み、シュレッドチーズをトッピングしたチーズパン。気になるお味はどうでしょう？
ちぎろうとすると、も～っちりと弾力ある生地が伸び～る！
力強い弾力です。
どこまで伸びるか……。
3cmくらい伸びました。食べる前からこの伸び具合に驚きつつ、食べてみましょう。
口にほおりこむと、もちっむちっとした心地よい弾力に、コクのあるチーズ、そしてピリリとしたペッパーのアクセントもきいています。後を引くおいしさで止まらなくなっちゃう！
これはおつまみ！
このもちっと感、コンビニでもよく登場するチーズパン「ポンデケージョ」に共通する部分があります。
ですが、「も～っちり食感チーズパン」はポンデケージョよりパンとしての生地の強さがあり、ピザにも近い要素があります。チーズと生地が完全に一体化しているわけではないので、チーズのダイレクトなうまみや生地の香ばしさも感じられて、重層的な食べ応えがありました。
少し温めて食べてもおいしかったです。ほどよい塩気もあって、これ、ワインのつまみにぴったり。キリッと冷やしたした白ワインに。ビールのおつまみにも相性ばっちりです。
帰宅が遅くなった日の、小腹満たし＆おつまみに！ 200円という手ごろさがいいですね。
もっちりしっとり「チョコメロンパン」
また、同じく4月14日より「も～っちり食感チョコメロンパン」（170円）も発売。も～っちり食感のチョコチップ入りの生地に、チョコビスケット生地をかぶせたチョコメロンパンです。
外側のチョコビスケット生地のサクサク食感はそのままに、中のチョコ風の生地はもっちり。とはいえ、シリーズでもっちりのアプローチは商品ごとに違うらしく、チーズパンとはまた違った弾力系の生地を楽しめます。
個人的に、メロンパンというと「サクサクで水分をもっていかれる」という印象もあったのですが、こちらはもっちりしっとりしていて、のどが乾ききってしまうことはありませんでした。甘いけど、しっかり噛み応えがあって、菓子パンにとどまらない満足感です。
超も～っちりなパンが売れているらしい
4月7日に登場した「も～っちりパン」3種類は、1秒間に約4個のペースで売れるほど、発売当初から好調だそう。やはり“もっちり食感”は流行なんですね。実際に食べてみて、「想像よりもっちり」な食感に驚きました。
もちもち食感だと、咀嚼が増えて自然とお腹いっぱいになる、なんてのもあるかもしれません。も～ちりパンシリーズはどれもしっかりした食べ応え、噛み応えで、1個食べただけでも満足感あるんですよね。
そんなところも現代のニーズをつかんでいるのかもしれません。
※記事中の価格は税込み
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第1126回
グルメ正気か!? 丸亀製麺「うどんメシ」食べたらちゃんとアリだった
-
第1125回
グルメどうなの？日清カップメシ初の「白ごはん」試してわかった地味にアリな理由
-
第1124回
グルメローソンに「野沢温泉蒸留」のジントニック登場！シークヮーサーと白桃、どっちも個性派
-
第1123回
グルメ日清完全メシの「パン」出た！90日間常温保存、チョコ味でも罪悪感ない
-
第1122回
グルメ「超無糖」って? サッポロ新缶チューハイは“無糖”なのに「飲みごたえ」
-
第1121回
グルメペプシじゃない！サントリー新炭酸「NOPE（ノープ）」は甘くてクセになる
-
第1120回
グルメ吉野家、引き算の「油そば」 牛丼とのセットが最強！これは当たりかも
-
第1119回
グルメセブン149円「ナポめしおむすび」登場。これだよこれ、B級感がいい
-
第1118回
グルメありそうでなかった！KFC「スティック型チキン」片手でオリジナルチキン
-
第1117回
グルメこれU.F.O.じゃなくない!?「エクストリームU.F.O.」濃さが別物
- この連載の一覧へ