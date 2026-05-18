【1本あたり73円】持ち運びやすい細身ボトルの「おーいお茶」がAmazonタイムセールに登場

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「伊藤園 おーいお茶 緑茶 460ml×30本 スマートボトル」が

Amazonタイムセールに登場！

「伊藤園 おーいお茶 緑茶 460ml×30本 スマートボトル」が、Amazonタイムセールに登場しています。

過去価格2,482円のところ、11％オフの2,203円で販売されています。1本あたりの価格は約73円です。

「伊藤園 おーいお茶 緑茶」の特徴

Amazon商品ページより

「伊藤園 おーいお茶」は、国産茶葉を100％使用した緑茶飲料です。原料茶葉から製品化まで鮮度にこだわり、爽やかな香りとまろやかなコクのある味わいが特徴だとしています。

容器にはスリムなスマートボトルを採用しており、持ち運びやすく、カバンの中でも収まりやすいといいます。30本入りのセットで、ストック用途にも対応しています。

まとめ：今がまとめ買いのチャンス！

お茶の定番「伊藤園 おーいお茶 緑茶 460ml×30本 スマートボトル」が、現在開催中のAmazonタイムセールで割引価格になっています。

30本セットで1本あたり73円とコスパも優秀なので、Amazonタイムセールの対象となっているこの機会に、まとめ買いしてはいかがでしょうか。

※価格は税込み表記です。