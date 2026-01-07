エビ天3本の大ボリューム！あの「1.5倍海老鶏天丼」が限定復刻だ～！

「天丼・天ぷら本舗 さん天」では、「1.5倍海老鶏天丼」を1月8日から期間限定で発売します。価格は990円。

エビ3つ×鶏天3つの「1.5倍海老鶏天丼」

天丼・天ぷら本舗 さん天は、関西を中心に展開する天丼チェーン。「1.5倍海老鶏天丼」は、2025年夏に期間限定で販売され、好評だったというメニューで、今回限定復刻されます。

▲1.5倍海老鶏天丼 990円

海老天・鶏天がそれぞれ3個ものり、さらに野菜天も加わった、食べ応え満点のボリュームを特徴とした天丼。

海老天3本、鶏天3個、レンコン、カボチャ、オクラ、のりが楽しめます。

テイクアウトもできるそうですよ。

ただでさえボリューム満点のさん天で うれしい食べ応えメニュー

なお商品名の由来として、2025年夏当時に通常販売していた「海老鶏天丼」に比べて、海老天、鶏天の個数が1.5倍となっていることから「1.5倍海老鶏天丼」と名づけられています。

今回の復刻では2025年夏と同じ内容・価格での「1.5倍海老鶏天丼」の復活となります。

さん天はボリュームの満足度が高いことでも評判です。そんなさん天で、エビ3つ、鶏天3つの大ボリュームメニュー！

年始の景気づけにいかがでしょう！ 関西の人がうらやましい！

※記事中の価格は税込み