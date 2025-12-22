【今週】 松屋「ビーフシチュー×ハンバーグ」、なか卯「天然本まぐろ丼」など贅沢メニュー続々！

ごきげんよう。アスキーグルメのナベコです。



今週はついにクリスマスですね。街もお店もすっかり華やぎ、飲食チェーンのメニューも“ごちそう感”のある冬仕様になっています。くーー、盛り上がりますね！



また、今週で仕事納めという人も多いのでは。もうひと踏ん張りしたい時に食べたい、今週のキャンペーン＆新発売グルメをピックアップします。

年末に食べたい！大阪王将

「勝者のチャーシューエッグ」12月22日～

大阪王将は「勝者のチャーシューエッグ」12月22日から数量限定で販売開始ました。巻きチャーシューを、1枚・2枚・3枚とチョイスでき、チャーシュー1 枚980円／チャーシュー2枚 1380円／チャーシュー3枚 1780円。

「勝者のチャーシューエッグ」は、街中華の人気メニュー“チャーシューエッグ”を、大阪王将流に仕上げた一品。

濃い目のタレが絡んだジューシーなチャーシューは、“超絶”にやわらかく、口の中でとろけるような食感なんだとか。卵を崩してとろりとした黄身を絡めると、まろやかさとコクが加わり、ご飯が進むこと間違いなしとうたいます。

松屋で12月23日～

贅沢すぎる「ビーフシチュー×ハンバーグ」

牛めしの「松屋」では、「煮込みビーフシチューハンバーグ」各種（1180円～）を12月23日10時から発売します。

ごろっと大きな牛肉をとろっとろになるまでじっくり煮込み、赤ワイン仕立ての濃厚ソースで合わせたビーフシチューの中に、なんと大胆にもハンバーグをあわせた一品。

濃厚でありながら、深みのあるソースは、ご飯との相性はもちろん、ジューシーなハンバーグとの相性も抜群なんだとか。

また、鉄皿の上に添えられたまろやかな味わいのポテトサラダが、濃厚なシチューの風味を引き立ててくれ、最後のひとくちまで美味しく楽しめるそうです。

天然の本まぐろを使用！

なか卯「天然本まぐろ丼」12月24日～

なか卯は12月24日11時より、「天然本まぐろ丼」を発売します。ごはん小盛1150円、並盛1180円、ごはん大盛1270円、特盛1880円

天然の本まぐろの赤身をごはんの上に盛り付けた丼です。まぐろの下には、こだわり卵を使った錦糸卵を敷いており、錦糸卵の程よい甘さがまぐろ本来の凝縮された旨みを引き立てるといいます。本まぐろにふわふわとした山かけを合わせたメニューも用意されます。

餃子の王将、恒例の「創業祭」

「250円割引券」を配布 12月24日・25日

中華食堂チェーン「餃子の王将」「GYOZA OHSHO」では、12月24日・25日の2日間限定で「創業祭」を開催します。

創業祭では、12月24日・25日に来店したお客さんを対象に、各種割引後のお会計金額税込500円ごとに「税込250円割引券」1枚がプレゼントされます。

割引券の有効期間は12月26日～2026年3月31日。

幸楽苑「郡山ブラック」

500円で販売 12月24日・25日

ラーメンチェーン幸楽苑は、12月24日・25日の2日間限定で「郡山ブラック」「郡山ブラック素らーめん餃子セット」を500円で販売します。

幸楽苑本社のある福島県・郡山市のご当地らーめん「郡山ブラック」を特別提供。あっさりとしながらも、しっかりとした旨みとコクが感じられるおいしさを追求したという「郡山ブラック」と、素らーめんと餃子を楽しめる「郡山ブラック素らーめん餃子セット」を用意。

毎年恒例の「ケンタお重」

梅・竹・松の三種類 12月26日～

ケンタッキーフライドチキンは12月26日より、年末年始限定商品「ケンタお重」を全国の店舗で数量限定発売します。

板商品であるオリジナルチキンを中心に、ビスケット、ナゲット、ポテトなど幅広い世代に親しまれているメニューを組み合わせた重箱仕立ての商品です。

さらに迎春に合わせ、えびを使った期間限定メニュー「えびぷりぷりフライ」も加えています。

松、竹、梅の3種類が用意。いずれの商品にも抽選で無料券が当たる「クーポンつきケンタおみくじ」が1枚付属します。

