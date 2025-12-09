これが噂の「うにバター」ごはん！ のせるだけ簡単、背徳のジュワみが爆発

ごきげんよう、アスキーグルメのナベコです。12月の空気がすっかり冬らしくなりましたが、そういえば今年、贅沢なもの食べたっけ……？ 物価高でつい節約モードになりがちで、気軽にいいものを食べた記憶があまりありません。

そんな時マリンフードさんから編集部に届いたのが「うにバターブレンド」。パッケージを見ると“うにバターご飯”ができるみたいです！ それって最高の贅沢じゃない。

SNSなどで話題「うにバターブレンド」

「うにバターブレンド 95g」は、マーガリンやチーズなどの乳製品を手掛けるマリンフードによる“塗るタイプのバター”シリーズのひとつです。もともとは2022年に「うにバター」という名称で登場し、その贅沢さや商品としての意外性が注目を集めました。2024年にはテクスチャーの改良や価格の見直しが行われ、より日常的に使いやすい「うにバターブレンド」としてリニューアルされています。

■「うにバターブレンド 95g」

マリンフード

直販価格440円

通販だけでなく、大手スーパーでも扱われている人気商品で、SNSなどでも度々話題にのぼってきました。ご存じの方も多いと思うのですが、実はナベコ、今回が初実食。ワクワクしながら箱を手に取ってみました。

原材料には、「うに調味料粉末」なるものが入っています。「ホタテエキスパウダー」「カツオエキス」なども記載されていて、マリンフードさんのリリースによると実はこのあたりが隠し味として重要なのだとか。

ふたを開けると、うにの濃厚さを思わせるオレンジ色のバターが目に飛びこんできます。テンションがあがって、心の中で「うに色？ うに！」と掛け合いが始まってしまいます。

ナイフですくってみます。質感は思ったよりやわらかく、とてもなめらか。少し冷蔵庫の外においておいたからかもしれません。これはパンにも塗りやすく使いやすそう。



室温に置くとすぐにゆるくなってしまうので、使ったあとは早めに冷蔵庫へ戻すのがベターでしょう。

ご飯にのせてみた！これはたまらない！

パンに塗ったり、パスタにあわせりするのもいいけど、米派のわたしとしてはまっさきにうにバターご飯を試してみたい！



そこで、このために炊いた、炊き立てアツアツのご飯にうにバターブレンドをのせてみました。



えいや！

どうでしょう。ご飯の白さと、うにバターブレンドのオレンジ色のコントラストに、すでにおいしさを約束されている気がします。

バターが熱でじゅわっと溶け出し、徐々にとろジュワに……。うお、ビジュアルからしておいしそう！

たまらずにかっ込んでみると、最初に広がるのは、バターの芳醇なコク。ああ、想像以上にバター。私はバターを食べている……！ とあらためて自覚した瞬間に、後味に“うにの磯香”がふっと主張します。



なるほど、バターからうにのほうへ抜けていくぞ。

バターの深いコク、そして、うにを思わせる磯のリッチな風味。この移ろいがとても豊かで、口の中で小さな贅沢が段階的に重なっていくような印象でした

「本物のうになのか」と問われれば、もちろん“うにそのもの”ではありません。それでも、うにがもたらす贅沢な余韻や高揚感に、とても近い感動が得られます。



うにバターブレンドの贅沢な風味を、ご飯がやわらかく受け止めて、まとめてくれるのも魅力でした。



塩味は十分に効いているため、醤油を足さなくても満足できます。むしろ、うにバターブレンド自体の味がしっかりしているので、のせすぎると濃くなりやすい点には注意したいところです。

TKGにもいいね！

年末年始の“おこもり”にストックしておきたい

多幸感がある味わいである一方、バター×うにの味わいは、食べ続けていくと少しもたれてしまうので、溶き玉子をかけて後からTKG（玉子かけご飯）にしてみました。



これがアタリ！ たまごのマイルドさに、うにバターブレンドの芳醇なコクや香りが加わって、食べやすさと贅沢さで毎日でも食べたくなります。

ご飯にかける簡単な食べ方を試してみましたが、他にも使い方は多数。例えば、写真は撮りそびれてたのですが、しいたけにうにバターブレンドをのせてオーブンレンジで焼くという料理も試してみました（公式レシピだとマッシュルームが推奨されています）。手間があまりかからないのに、香りが濃いリッチなおつまみになり、スパークリングワインがほしくなりました～！



さらに“贅沢願望”を満たすべく、今度は牛肉を買ってきて、このバターで軽く炒めてみようかな。家ではあまり出せない風味が加わるので、特別感ある料理ができそうなのが嬉しいです。



年末年始を“おこもり”で過ごしたい人にもよさそう。ご飯にのせたり、ちょい足しするだけでうにバター香るスペシャルな一品になるので、外に出なくても小さな贅沢が楽しめそうですよ。





