肉食ナベコの「なんでも食べてみる」 第1086回
これが噂の「うにバター」ごはん！ のせるだけ簡単、背徳のジュワみが爆発
2025年12月09日 17時45分更新
ごきげんよう、アスキーグルメのナベコです。12月の空気がすっかり冬らしくなりましたが、そういえば今年、贅沢なもの食べたっけ……？ 物価高でつい節約モードになりがちで、気軽にいいものを食べた記憶があまりありません。
そんな時マリンフードさんから編集部に届いたのが「うにバターブレンド」。パッケージを見ると“うにバターご飯”ができるみたいです！ それって最高の贅沢じゃない。
SNSなどで話題「うにバターブレンド」
「うにバターブレンド 95g」は、マーガリンやチーズなどの乳製品を手掛けるマリンフードによる“塗るタイプのバター”シリーズのひとつです。もともとは2022年に「うにバター」という名称で登場し、その贅沢さや商品としての意外性が注目を集めました。2024年にはテクスチャーの改良や価格の見直しが行われ、より日常的に使いやすい「うにバターブレンド」としてリニューアルされています。
■「うにバターブレンド 95g」
マリンフード
直販価格440円
通販だけでなく、大手スーパーでも扱われている人気商品で、SNSなどでも度々話題にのぼってきました。ご存じの方も多いと思うのですが、実はナベコ、今回が初実食。ワクワクしながら箱を手に取ってみました。
原材料には、「うに調味料粉末」なるものが入っています。「ホタテエキスパウダー」「カツオエキス」なども記載されていて、マリンフードさんのリリースによると実はこのあたりが隠し味として重要なのだとか。
ふたを開けると、うにの濃厚さを思わせるオレンジ色のバターが目に飛びこんできます。テンションがあがって、心の中で「うに色？ うに！」と掛け合いが始まってしまいます。
ナイフですくってみます。質感は思ったよりやわらかく、とてもなめらか。少し冷蔵庫の外においておいたからかもしれません。これはパンにも塗りやすく使いやすそう。
室温に置くとすぐにゆるくなってしまうので、使ったあとは早めに冷蔵庫へ戻すのがベターでしょう。
ご飯にのせてみた！これはたまらない！
パンに塗ったり、パスタにあわせりするのもいいけど、米派のわたしとしてはまっさきにうにバターご飯を試してみたい！
そこで、このために炊いた、炊き立てアツアツのご飯にうにバターブレンドをのせてみました。
えいや！
どうでしょう。ご飯の白さと、うにバターブレンドのオレンジ色のコントラストに、すでにおいしさを約束されている気がします。
バターが熱でじゅわっと溶け出し、徐々にとろジュワに……。うお、ビジュアルからしておいしそう！
たまらずにかっ込んでみると、最初に広がるのは、バターの芳醇なコク。ああ、想像以上にバター。私はバターを食べている……！ とあらためて自覚した瞬間に、後味に“うにの磯香”がふっと主張します。
なるほど、バターからうにのほうへ抜けていくぞ。
バターの深いコク、そして、うにを思わせる磯のリッチな風味。この移ろいがとても豊かで、口の中で小さな贅沢が段階的に重なっていくような印象でした
。
「本物のうになのか」と問われれば、もちろん“うにそのもの”ではありません。それでも、うにがもたらす贅沢な余韻や高揚感に、とても近い感動が得られます。
うにバターブレンドの贅沢な風味を、ご飯がやわらかく受け止めて、まとめてくれるのも魅力でした。
塩味は十分に効いているため、醤油を足さなくても満足できます。むしろ、うにバターブレンド自体の味がしっかりしているので、のせすぎると濃くなりやすい点には注意したいところです。
TKGにもいいね！
年末年始の“おこもり”にストックしておきたい
多幸感がある味わいである一方、バター×うにの味わいは、食べ続けていくと少しもたれてしまうので、溶き玉子をかけて後からTKG（玉子かけご飯）にしてみました。
これがアタリ！ たまごのマイルドさに、うにバターブレンドの芳醇なコクや香りが加わって、食べやすさと贅沢さで毎日でも食べたくなります。
ご飯にかける簡単な食べ方を試してみましたが、他にも使い方は多数。例えば、写真は撮りそびれてたのですが、しいたけにうにバターブレンドをのせてオーブンレンジで焼くという料理も試してみました（公式レシピだとマッシュルームが推奨されています）。手間があまりかからないのに、香りが濃いリッチなおつまみになり、スパークリングワインがほしくなりました～！
さらに“贅沢願望”を満たすべく、今度は牛肉を買ってきて、このバターで軽く炒めてみようかな。家ではあまり出せない風味が加わるので、特別感ある料理ができそうなのが嬉しいです。
年末年始を“おこもり”で過ごしたい人にもよさそう。ご飯にのせたり、ちょい足しするだけでうにバター香るスペシャルな一品になるので、外に出なくても小さな贅沢が楽しめそうですよ。
※記事中の価格は税込み
この連載の記事
-
第1085回
グルメ397円の炭水化物コンボ、ローソンの冷凍「ペペロン＆カレーピラフ」
-
第1084回
グルメセブンのちいかわ「鬼辛カレー」食べてみた！ “フツーにすっごく辛い”けどペロッといけるよ
-
第1083回
グルメミツカン、“ご飯をおいしく炊く”液体を新発売。1本約500円、…これどうなの？
-
第1082回
グルメローソンに本気の冷凍「札幌味噌らーめん」が登場！ 人気店「彩未」監修、気になる味は……
-
第1081回
グルメ【確信】松屋の「ナポリタンハンバーグ」は完全に“ビールのおつまみ”だった
-
第1080回
グルメケンタッキー本気の「鶏竜田バーガー」を8年かけて開発！ 「ケンタ味じゃない、けどおいしすぎ！」
-
第1079回
グルメ17年ぶり“モスの匠味”。「高すぎる」と言われたバーガーが令和には……
-
第1079回
グルメモスらしさ全開！「アボカドバーガー」はアボ度マシマシでとろけるおいしさ
-
第1078回
グルメローソンにまたも神スイーツ！ 新チーズケーキはいいとこどり
-
第1077回
グルメすし関係ない！もはやシャリもない「ケバブ」は万博で人気だった
- この連載の一覧へ