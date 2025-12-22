超絶やわらか！ 大阪王将「チャーシューエッグ」、肉をMAX3枚まで選べる

大阪王将は「勝者のチャーシューエッグ」を本日12月22日から数量限定で販売開始ました。

年末に食べたい！「勝者のチャーシューエッグ」

餃子専門店「大阪王将」の2025年を締めくくる特別メニューです。

「勝者のチャーシューエッグ」は、街中華の人気メニュー“チャーシューエッグ”を、大阪王将流に仕上げた一品。

大阪王将秘伝の甘辛ダレを絡めた巻きチャーシューを、１枚・2枚・3枚と好きな枚数チョイスできます。

濃い目のタレが絡んだジューシーなチャーシューは、“超絶”にやわらかく、口の中でとろけるような食感なんだとか。卵を崩してとろりとした黄身を絡めると、まろやかさとコクが加わり、ご飯が進むこと間違いなしとうたいます。



■「勝者のチャーシューエッグ」

（チャーシュー1 枚）980円

（チャーシュー2 枚）1380円

（チャーシュー3 枚）1780円

※持ち帰りも可能

チャーシューの枚数が選べる！あなたは何枚でかっこむ？

ポスタービジュアルによると「香りまで美味い 厚切りあまからチャーシュー」が魅力とのことです。



今年も一年頑張った自分へのご褒美にかっこみたい一品。あなたは2枚でいっちゃう？ それとも3枚でいっちゃう？

※記事中の価格は税込み