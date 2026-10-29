倍盛りカルボが＋100円で！カフェ・ド・クリエのパスタ増量企画が激アツ

カフェ・ド・クリエは11月2日から「パスタ2倍キャンペーン」を実施します。
パスタ6品が対象！プラス100円で2倍盛り
カフェチェーン「カフェ・ド・クリエ」はコーヒーメニューの他、各種パスタメニューを提供しています。
今回、15時以降にドリンクとパスタを注文すると、プラス100円でパスタ全品を通常の2倍に変更できる「パスタ2倍キャンペーン」を開催します。
対象のパスタは、「揚げなすとほうれん草のボロネーゼ」「3種チーズのカルボナーラ～温泉たまごのせ～」のせなど6品。
＜対象パスタ＞
▲揚げなすとほうれん草のボロネーゼ
▲洋食屋さんのナポリタン
▲3種チーズのカルボナーラ～温泉たまごのせ～
▲イカと大葉の博多明太子
▲海老とモッツァレラの濃厚ビスク仕立て
▲ごま香る豚しゃぶと舞茸の和風仕立て
【キャンペーン概要】
・キャンペーン名：パスタ2倍キャンペーン
・実施期間：11月2日～
・実施時間：毎日15時以降
・利用条件：ドリンクとパスタを注文の方
・対象商品：パスタ全品（6品）
100円で2倍とは太っ腹すぎます
追加料金はたった100円でパスタが通常の2倍になるとは、かなり太っ腹なキャンペーンです！
15時以降なので遅めのランチや早めの夕食にも活用できそう。ドリンクも注文が必須なので、ガッツリパスタとドリンクを楽しんじゃいましょう。
・開始日：2026年11月2日～
（※文中の価格はすべて税込）
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