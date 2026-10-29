倍盛りカルボが＋100円で！カフェ・ド・クリエのパスタ増量企画が激アツ

カフェ・ド・クリエは11月2日から「パスタ2倍キャンペーン」を実施します。

パスタ6品が対象！プラス100円で2倍盛り

カフェチェーン「カフェ・ド・クリエ」はコーヒーメニューの他、各種パスタメニューを提供しています。

今回、15時以降にドリンクとパスタを注文すると、プラス100円でパスタ全品を通常の2倍に変更できる「パスタ2倍キャンペーン」を開催します。



対象のパスタは、「揚げなすとほうれん草のボロネーゼ」「3種チーズのカルボナーラ～温泉たまごのせ～」のせなど6品。

＜対象パスタ＞

▲揚げなすとほうれん草のボロネーゼ

▲洋食屋さんのナポリタン

▲3種チーズのカルボナーラ～温泉たまごのせ～

▲イカと大葉の博多明太子

▲海老とモッツァレラの濃厚ビスク仕立て

▲ごま香る豚しゃぶと舞茸の和風仕立て





【キャンペーン概要】

・キャンペーン名：パスタ2倍キャンペーン

・実施期間：11月2日～

・実施時間：毎日15時以降

・利用条件：ドリンクとパスタを注文の方

・対象商品：パスタ全品（6品）

100円で2倍とは太っ腹すぎます

追加料金はたった100円でパスタが通常の2倍になるとは、かなり太っ腹なキャンペーンです！

15時以降なので遅めのランチや早めの夕食にも活用できそう。ドリンクも注文が必須なので、ガッツリパスタとドリンクを楽しんじゃいましょう。



・開始日：2026年11月2日～

（※文中の価格はすべて税込）