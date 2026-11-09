【本日】銀だこ食べ放予約スタート　1089円、45分間

「築地銀だこ」はイオンモールおよびイオン内の対象の37店舗にて、11月24日～27日の4日間、「築地銀だこ 食べ放題」を開催します。予約受付を本日11月9日からスタートします。



実施店舗や予約受付場所、予約開始時間などの詳細は、公式サイトの実施店舗予約会場一覧で確認できます。

45分制、銀だこ食べ放題 37店舗にて

本日予約受付スタート

食べ放題はイオングループが実施する「イオン 超！BLACK FRIDAY FES」の特別企画。おとな1089円で、45分間好きなだけ「ぜったいうまい!! たこ焼（ソース）」が食べられます。



また、追加料金275円で、定番・期間限定のトッピング商品も食べ放題になるほか、ソフトドリンクも飲み放題になります。



予約は、店頭または特設会場で受け付けます。電話予約はできません。1人につき1つの時間枠、最大4人まで購入できます。同じ人による複数枠の購入はできません。

■イオン 超！BLACK FRIDAY FES特別企画「築地銀だこ 食べ放題」概要

内容：「ぜったいうまい!! たこ焼（ソース、6個入り）」が45分間食べ放題

※すべて6個入りでの提供

実施店舗：全国のイオンモールおよびイオン内の築地銀だこ（37店舗）で実施

実施期間：11月24日・25日・26日・27日の4日間

開催時間（各回45分制）：

1）10時30分 2）14時 3）15時 4）16時 5）18時 6）19時 7）20時

※各回最大12名まで、開催時間や定員は店舗により異なる

料金（1人）：中学生以上1089円、小学生594円、未就学児253円、3歳以下無料

※「ぜったいうまい!! たこ焼（ソース、6個入り）」のみ対象

※16歳未満は保護者の同伴が必須

追加オプションメニュー（追加料金）：

食べ放題料金＋275円で、トッピング商品（定番＆期間限定／各6個入り）も食べ放題

食べ放題料金＋275円で、ソフトドリンク飲み放題

予約方法：11月9日より、店頭もしくは特設会場にて事前予約受付開始

※1人につき1つの時間枠、最大4名まで

※複数枠の購入は不可

※電話予約は不可

予約は店頭にて、電話予約は不可

概要に記載があるように、予約は原則店頭にて受付。電話などでは予約はできません。本日から受付が開始されるので、まずは実施店舗を確認して近くの店舗に足を運ぶっきゃない！



※価格は税込み表記です。