【本日】銀だこ食べ放予約スタート　1089円、45分間

「築地銀だこ」はイオンモールおよびイオン内の対象の37店舗にて、11月24日～27日の4日間、「築地銀だこ 食べ放題」を開催します。予約受付を本日11月9日からスタートします。
実施店舗や予約受付場所、予約開始時間などの詳細は、公式サイトの実施店舗予約会場一覧で確認できます。
45分制、銀だこ食べ放題 37店舗にて
本日予約受付スタート
食べ放題はイオングループが実施する「イオン 超！BLACK FRIDAY FES」の特別企画。おとな1089円で、45分間好きなだけ「ぜったいうまい!! たこ焼（ソース）」が食べられます。
また、追加料金275円で、定番・期間限定のトッピング商品も食べ放題になるほか、ソフトドリンクも飲み放題になります。
予約は、店頭または特設会場で受け付けます。電話予約はできません。1人につき1つの時間枠、最大4人まで購入できます。同じ人による複数枠の購入はできません。
■イオン 超！BLACK FRIDAY FES特別企画「築地銀だこ 食べ放題」概要
内容：「ぜったいうまい!! たこ焼（ソース、6個入り）」が45分間食べ放題
※すべて6個入りでの提供
実施店舗：全国のイオンモールおよびイオン内の築地銀だこ（37店舗）で実施
実施期間：11月24日・25日・26日・27日の4日間
開催時間（各回45分制）：
1）10時30分 2）14時 3）15時 4）16時 5）18時 6）19時 7）20時
※各回最大12名まで、開催時間や定員は店舗により異なる
料金（1人）：中学生以上1089円、小学生594円、未就学児253円、3歳以下無料
※「ぜったいうまい!! たこ焼（ソース、6個入り）」のみ対象
※16歳未満は保護者の同伴が必須
追加オプションメニュー（追加料金）：
食べ放題料金＋275円で、トッピング商品（定番＆期間限定／各6個入り）も食べ放題
食べ放題料金＋275円で、ソフトドリンク飲み放題
予約方法：11月9日より、店頭もしくは特設会場にて事前予約受付開始
※1人につき1つの時間枠、最大4名まで
※複数枠の購入は不可
※電話予約は不可
予約は店頭にて、電話予約は不可
概要に記載があるように、予約は原則店頭にて受付。電話などでは予約はできません。本日から受付が開始されるので、まずは実施店舗を確認して近くの店舗に足を運ぶっきゃない！
※価格は税込み表記です。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります