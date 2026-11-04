銀だこ食べ放題！ 1089円で45分間食べまくれる、11月9日予約スタート

たこ焼きチェーン「築地銀だこ」は11月24日～27日の4日間、イオンモールおよびイオン内の対象店舗で「築地銀だこ 食べ放題」を開催します。
イオン内の築地銀だこ37店舗で
「築地銀だこ 食べ放題」を開催！
イオングループが実施する「イオン 超！BLACK FRIDAY FES」の特別企画として、創業以来の人気メニュー「ぜったいうまい!! たこ焼（ソース）」を45分間好きなだけ食べられます。対象は全国のイオンモールおよびイオン内に出店する築地銀だこ37店舗です。
追加料金275円で、定番・期間限定のトッピング商品も食べ放題になるほか、ソフトドリンクも飲み放題になります。
予約は11月9日から、店頭または特設会場で受け付けます。電話予約はできません。1人につき1つの時間枠、最大4人まで購入できます。同じ人による複数枠の購入はできません。
制限時間は各回45分制で、1日7回実施。各回の定員は最大12人ですが、開催時間や定員は店舗によって異なります。実施店舗や予約受付場所、予約開始時間などの詳細は、公式サイトの実施店舗予約会場一覧で確認できます。
■イオン 超！BLACK FRIDAY FES特別企画「築地銀だこ 食べ放題」概要
内容：「ぜったいうまい!! たこ焼（ソース、6個入り）」が45分間食べ放題
※すべて6個入りでの提供
実施店舗：全国のイオンモールおよびイオン内の築地銀だこ（37店舗）で実施
実施期間：11月24日・25日・26日・27日の4日間
開催時間（各回45分制）：
1）10時30分 2）14時 3）15時 4）16時 5）18時 6）19時 7）20時
※各回最大12名まで、開催時間や定員は店舗により異なる
料金（1人）：中学生以上1089円、小学生594円、未就学児253円、3歳以下無料
※「ぜったいうまい!! たこ焼（ソース、6個入り）」のみ対象
※16歳未満は保護者の同伴が必須
追加オプションメニュー（追加料金）：
食べ放題料金＋275円で、トッピング商品（定番＆期間限定／各6個入り）も食べ放題
食べ放題料金＋275円で、ソフトドリンク飲み放題
予約方法：11月9日より、店頭もしくは特設会場にて事前予約受付開始
※1人につき1つの時間枠、最大4名まで
※複数枠の購入は不可
※電話予約は不可
銀だこのたこ焼を思う存分！
銀だこの人気No.1メニューを、45分間好きなだけ食べられる今回の企画。大人でも1089円で参加できるうえ、追加料金でトッピングやソフトドリンクも楽しめます。
予約は先着順なので、参加したい人は11月9日の受付開始をチェックしておきたいですね。
・開始日：2026年11月24日
・終了日：2026年11月27日
※価格は税込み表記です。
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