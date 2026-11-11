【本日から】増量サンドイッチにチキン弁当も！ ローソン100「デカ盛り」第2弾

ローソンストア100は本日11月11日から、「デカ盛りチャレンジ」第2弾商品を販売します。



増量したサンドイッチに、大きなチキンステーキの弁当、BIGサイズのスイーツなどが登場！

ローソン100で「デカ盛り」！6品が発売

「デカ盛りチャレンジ」はいつもの価格で具材や個数を増やした商品などを発売する企画。11月4日から開催中です。



今日から第2週の商品が登場しますよ。

▲チキンステーキ弁当（バター醤油） 538円

大きなチキンステーキを盛り付けた弁当です。醤油ベースのタレで香ばしく焼き上げたチキンにバターをトッピングし、コクのある味わいに仕上げています。

▲熟成サーモンおにぎり 235円

厚みのあるおにぎりに、手でほぐしたサーモンフレークを合わせた商品です。熟成させてから焼き上げたサーモンを使用しています。

▲トリプルタルタルチキン南蛮サンド 322円

タルタルチキン南蛮サンドを、価格はそのままに1組増量して3組入りに。甘酢ソースで仕上げたチキン南蛮にタルタルソースを合わせています。

▲たっぷりロースハムサンド 300円

ジューシーロースハムサンドのハムを、価格はそのままに約1.5倍に増量。重ねたロースハムにからしマヨを合わせています。

▲クリームたっぷりもっちロール 246円

ホイップクリームをもちもちのスポンジケーキでたっぷり巻いたロールケーキです。食べやすい3枚スライスにしています。

▲珈琲プリン 268円

たっぷりサイズのなめらかな珈琲プリンです。コーヒーのほろ苦さとやさしい甘さを組み合わせています。



販売期間は11月17日まで。

増量サンドイッチが激アツ！

今回もボリューム満点の商品がそろいました。特に、価格据え置きで具材や個数が増えるサンドイッチは激アツではないでしょうか！



気になる商品をぜひ買ってみましょう！

※価格は税込み表記です。