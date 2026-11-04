【本日から】カツ2枚、巨大プリンも！ ローソン100「デカ盛り」が再び

ローソンストア100は本日11月4日から「デカ盛りチャレンジ」を開催します。11月17日まで。

いつもの価格で具材や個数を増やした商品を発売する企画。ローソンストア100では今年、1月・5月にも同企画を開催しており、今回で3回目となります。

今回は、具材や個数を増量したサンドイッチをはじめ、ロースカツを2枚盛り付けたカレー、肉厚な具材を使ったおにぎり、BIGサイズのスイーツなど全12品をラインアップ。

第1弾と第2弾に分けて、2週間にわたり展開します。

【第1弾】11月4日～10日

ロースカツカレーやたまごサンドがデカ盛り！

▲ダブルロースカツカレー 538円

ロースカツを2枚盛り付けたカレーです。カレーのコクとロースカツのうまみを組み合わせています。

▲照焼きチキンおにぎり 235円

肉厚な照焼きチキンをご飯でサンドしたおにぎりです。醤油ベースの甘辛いタレで香ばしく焼き上げたチキンを使用しています。

▲トリプルたまごサンド 289円

定番のたまごサンドを、価格はそのままに1組増量して3組入りにしました。たまごサラダとゆで卵スライスを使用しています。

▲ダブルハムカツサンド 279円

ハムカツサンドのハムカツを、価格はそのままに2倍に増量。ハムカツとキャベツをサンドし、からしマヨで仕上げています。

▲たまごプリン 246円

昔ながらの固め食感が特徴のたまごプリンを、ビッグサイズに。たまごのコクとやさしい甘さに、ほろ苦いカラメルを合わせています。

▲ティラミスクレープ 225円

もちもち食感のチョコクレープでティラミス風味のクリームを包んだ、ビッグサイズのクレープです。食感のアクセントとして、ザクザクとしたカラメルチップを合わせています。

【第2弾】11月11日～17日

チキンステーキ弁当やロールケーキが登場！

▲チキンステーキ弁当（バター醤油） 538円

大きなチキンステーキを盛り付けた弁当です。醤油ベースのタレで香ばしく焼き上げたチキンにバターをトッピングし、コクのある味わいに仕上げています。

▲熟成サーモンおにぎり 235円

厚みのあるおにぎりに、手でほぐしたサーモンフレークを合わせた商品です。熟成させてから焼き上げたサーモンを使用しています。

▲トリプルタルタルチキン南蛮サンド 322円

タルタルチキン南蛮サンドを、価格はそのままに1組増量して3組入りに。甘酢ソースで仕上げたチキン南蛮にタルタルソースを合わせています。

▲たっぷりロースハムサンド 300円

ジューシーロースハムサンドのハムを、価格はそのままに約1.5倍に増量。重ねたロースハムにからしマヨを合わせています。

▲クリームたっぷりもっちロール 246円

ホイップクリームをもちもちのスポンジケーキでたっぷり巻いたロールケーキです。食べやすい3枚スライスにしています。

▲珈琲プリン 268円

たっぷりサイズのなめらかな珈琲プリンです。コーヒーのほろ苦さとやさしい甘さを組み合わせています。

「デカ盛り」が盛りだくさん！

カツが2枚乗ったカレーに、3組入りのサンドイッチ、ビッグサイズのプリンやクレープまで、ボリューム満点のメニューがそろいました。特に、いつもの価格で具材や個数が増えるサンドイッチは激アツではないでしょうか！

ランチにぴったりのお弁当やおにぎりから、食後に楽しみたいスイーツまでそろっています。気になるデカ盛りを探しに、ローソンストア100へ足を運んでみてはいかがでしょうか。

・開始日：2026年11月4日

・終了日：2026年11月17日

※価格は税込み表記です。