セブンの「ボックス飯」がバカ売れらしい！ 1000万食突破、新作はケバブライス

セブン‐イレブンの「旅するCAFÉ BOX」シリーズが、2026年5月の発売開始から10月末までに累計1000万食を突破しました。
「旅するCAFÉ BOX」は、キッチンカーやカフェをイメージしたボックス容器が特徴のお弁当シリーズ。これまでに「タコライス」「旨辛チーズタッカルビ」などが登場しています。
11月10日からは「チキンケバブライス」の販売エリアが拡大されます。
新作はスパイシーな「チキンケバブライス」！
「旅するCAFÉ BOX チキンケバブライス」（753円）は、スパイスを効かせた鶏肉をご飯と一緒に楽しめるお弁当です。
鶏肉はオーブンで香ばしく焼き上げ、チリパウダーやクミン、にんにくなどを合わせた特製ソースで味付け。さらに、刻んだキャベツを添え、食感にもアクセントを加えているそうです。
現在は北関東、東海、関西、九州、沖縄県で販売されていますが、11月10日からは北海道・甲信越・北陸を除く全国に販売エリアが拡大されます。
セブンの売り場でも目立つ「ボックス飯」
最近、セブンの売り場でも、このボックスタイプのお弁当が目立っていますよね！
中身が見えない容器ですが、パッケージの商品写真がおいしそうで、つい気になってしまいます。
存在感があるので、シリーズ累計1000万食というのにもちょっと納得。新作のケバブライスも食べてみたいですね！
（※文中の価格はすべて税込）
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