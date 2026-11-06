セブンの「ボックス飯」がバカ売れらしい！ 1000万食突破、新作はケバブライス

セブン‐イレブンの「旅するCAFÉ BOX」シリーズが、2026年5月の発売開始から10月末までに累計1000万食を突破しました。



「旅するCAFÉ BOX」は、キッチンカーやカフェをイメージしたボックス容器が特徴のお弁当シリーズ。これまでに「タコライス」「旨辛チーズタッカルビ」などが登場しています。



11月10日からは「チキンケバブライス」の販売エリアが拡大されます。

新作はスパイシーな「チキンケバブライス」！



「旅するCAFÉ BOX チキンケバブライス」（753円）は、スパイスを効かせた鶏肉をご飯と一緒に楽しめるお弁当です。



鶏肉はオーブンで香ばしく焼き上げ、チリパウダーやクミン、にんにくなどを合わせた特製ソースで味付け。さらに、刻んだキャベツを添え、食感にもアクセントを加えているそうです。



現在は北関東、東海、関西、九州、沖縄県で販売されていますが、11月10日からは北海道・甲信越・北陸を除く全国に販売エリアが拡大されます。

セブンの売り場でも目立つ「ボックス飯」

最近、セブンの売り場でも、このボックスタイプのお弁当が目立っていますよね！



中身が見えない容器ですが、パッケージの商品写真がおいしそうで、つい気になってしまいます。



存在感があるので、シリーズ累計1000万食というのにもちょっと納得。新作のケバブライスも食べてみたいですね！

（※文中の価格はすべて税込）