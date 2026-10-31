うおお！ ピノのアーモンドだけ21粒！ 夢の大箱がついに発売

森永乳業は「ピノ ぜんぶアーモンド」（723円）を11月9日より全国で数量限定発売します。
ロングセラーのひとくちアイス「ピノ」シリーズから、「ピノ チョコアソート」の人気フレーバーであるアーモンドだけを21粒詰め合わせた商品です。
アーモンドだけ21粒！ ピノ50周年の特別商品
「ピノ」のアーモンドフレーバーは、すっきりとした味わいのバニラアイスクリームを、アーモンドペーストを練り込んだアーモンドチョコでコーティングしたひとくちアイスです。
1992年発売の「ピノ チョコアソート」で初めて登場したフレーバーで、以来、アソートタイプを代表する人気フレーバーとして支持を集めています。
今回、「ピノ」の発売50周年を記念して、アーモンドフレーバーだけを詰め合わせた21粒入りの大箱が登場します。
アーモンド好きの夢が叶う！
普段はアソートボックスでおなじみのアーモンドが、アーモンドだけ、しかも21粒入りの大箱で登場！ 過去にはアーモンド味だけの6粒入り商品も発売されましたが、今回の21粒入りは50周年ならではの特別感がありますね。
ピノのアーモンド好きにとっては、「アーモンドをもっと食べたい！」という願いが叶う、うれしい商品ですね！
・発売日：2026年11月9日
（※文中の価格はすべて税込）
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