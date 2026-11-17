ドムドムハンバーガーは、11月23日より「ダブルテキサスBBQ」を全国の店舗で販売します。

パティ2枚にベーコン、目玉焼きも！

「ダブルテキサスBBQ」は、2025年5月に登場した期間限定メニュー。今回、店舗スタッフからの要望を受けて再販売が決定しました。

▲「ダブルテキサスBBQ」（単品790円、セット1220円）



ジューシーなパティを2枚重ね、ベーコンや目玉焼きを組み合わせたボリューム満点のバーガーです。



スパイシーで旨味のあるBBQソースを使用し、肉の旨味を存分に楽しめる仕立てになっています。

お客さんではなく、スタッフの声で復活！

期間限定メニューは、お客さんからのリクエストを受けて復活することもありますが、今回はちょっと珍しいケースなんだとか。



「お客様に喜んでいただけたので」「実際に食べたらすごく美味しかったので！」という、店舗スタッフの声が再販売のきっかけになったそうです。

近くにドムドムがあるなら食べておきたい！

ドムドムは全国に店舗があるものの、店舗数はそれほど多くありません。近くにお店がある人は、今回の復活を機に食べてみてはいかがでしょうか。



・発売日：2026年11月23日

（※文中の価格はすべて税込）