ハンバーグもから揚もウインナーも！ ほっともっとの新作ミックス弁当が760円～

持ち帰り弁当の「ほっともっと」は本日11月1日から、「デミハンバーグミックス弁当」「和風ハンバーグミックス弁当」（各760円～）を発売します。

ハンバーグ＋から揚＋ウインナー！ 760円～の新作弁当

ほっともっとに、ハンバーグを主役に人気のおかずを盛り合わせた「ハンバーグミックス弁当」が新登場しました。



メインのハンバーグに、から揚とウインナーをプラス。肉系のおかず3種類を一度に味わえる、食べ応えのありそうなお弁当です。



ソースはデミグラスと和風の2種類を用意しています。

▲デミハンバーグミックス弁当 760円～



牛骨や香味野菜を炊き出したブイヨンに、牛すじやソテーした野菜を加えたデミグラスソースを使用したハンバーグミックス弁当。



バターの風味と野菜の旨みが広がる、コク深い味わいに仕上げているそうです。

▲和風ハンバーグミックス弁当 760円～



こちらはハンバーグに、醤油をベースにたっぷりの玉ねぎを使用した和風ソースを合わせています。



玉ねぎの自然な甘みと豊かな風味が特徴で、ハンバーグとの相性もよいそうです。

いつものハンバーグ弁当と比べてもお得感あり！

ハンバーグだけでもうれしいのに、から揚とウインナーまで付いてくるとは！



ほっともっとでは、既存の「デミグラスハンバーグ弁当」を740円で販売している地域もあります。今回のミックス弁当は760円～なので、地域によってはわずか20円の差で、さらに2種類のおかずが楽しめることになります。



もちろん、おかずの量や構成が異なるため単純比較はできませんが、この価格で肉系おかず3種類を楽しめるのは魅力的。



今日はお肉のおかずをガッツリ食べたい！ という日に選びたくなるお弁当ですね。



※価格はすべて税込です。地域・店舗によって価格が異なります。