ファミマが8年ぶりにクリーム刷新！「無限クリーム」のスイーツ6品を実食レビュー

意外や意外！ ファミマがスイーツに使うホイップクリームを8年ぶりにリニューアルしました。

新しいクリームの名前は「無限クリーム」。これを使ったスイーツ6品が登場し、3品が本日10月13日から、残り3品が同月20日から発売されます。



「無限クリーム」は、今回刷新したホイップクリームと、これをブレンドした生クリームの総称。いったいどんな味に進化したのか？ 事前に開催された発表会で、新旧のクリームとスイーツ6品を食べ比べてきたので、レポートします。

8年ぶりの進化！ どう変わった？

濃厚なのにふわっと軽い

まずは主役の「無限クリーム」を、旧クリームと食べ比べ。ひと口でわかるのは、「無限クリーム」のミルキーでリッチな味わいと、どっしり濃厚ながらもふわっとして重くない口当たり。

以前のクリームも、まろやかすっきりでおいしいのですが、「無限クリーム」は全体的に高級感や味の解像度がワンランク増したような贅沢さがあり、ご褒美度もアップ。まさに無限に食べられそうな、6品の刷新スイーツも食べてみました。

▲クリームたっぷり！ダブルシュー 199円

「クリームたっぷり！ダブルシュー」は、ファミマを代表するスイーツのひとつ。この最新版は、濃厚でふわっとしたくちどけの「無限クリーム」と、なめらかなカスタードの２種類のクリームがたっぷり入った構成が魅力です。

バクッと頬張ると、あふれんばかりのクリームが多幸的！ 2種クリームの、それぞれ異なる風味やテクスチャーのメリハリもイイですな。しっとりとしたシュー生地も、ナイスな調和で満足度を高めます。

▲生クリームロールケーキ 213円

「生クリームロールケーキ」は完全新作。北海道生クリーム100％の「無限生クリーム」というさらにゴージャスなクリームを採用しているのが大きな特徴です。

うんうん！ 生クリームならではの、ミルキーで濃厚な味わいが素晴らしい。きめ細やかでしっとりふんわりとしたスポンジ生地もお見事で、どっしりとしたクリームとベストマッチ。ご褒美感満点のロールケーキです。

▲ほぼクリームのケーキ 248円

「ほぼクリームのケーキ」も完全新作となり、こちらは濃厚でふわっとしたくちどけの「無限クリーム」と「無限生クリーム」の２つを存分に楽しめる意欲作。今回のアップデートに対する、ファミマの自信がうかがえます。

味わいは、クリーム好き垂涎の豪快さ。スポンジ生地と「無限生クリーム」という構成は「生クリームロールケーキ」と近しいですが、こちらは2種類のクリームをダイナミックに味わえる仕様で、シンプルながらインパクトは抜群です。

チョコレートが好きな甘党は

10月20日からのスイーツも要チェック

上記3品は2026年10月13日の発売で、ここからは同月20日からの新作。まずは「ダブルクリームエクレア」からレビューします。

▲ダブルクリームエクレア 298円

うむ、クリームがバーンと主張するビジュアルからして素敵じゃないですか！ この、「無限クリーム」とカスタードを絞り上げた、ダブルクリームが魅惑的。上は「無限クリーム」、その下にカスタードがしっかり敷き詰められています。

外側からチョコレート、生地、カスタード、「無限クリーム」という4層のカルテットが美味なるハーモニーを奏でます。この、ほんのりビタースイートなチョコもまたウマいのよ！

▲クリームに溺れるとろけるプリン 248円

「クリームに溺れるとろけるプリン」は「無限クリーム」が、とろける食感のプリンにたっぷりと乗った個性派プリン。ひと目見ただけでも、プリンに対するクリームの量がバグッてることに気付きますね。

実際、意識しないと一投目のスプーンでプリンにたどり着けません。いわば、クリームという沼にプリンが沈んでおり、奥底にはカラメルの誘惑が待っているという背徳のレイヤーですな。スイーツ好きの皆さん、文字通り溺れちゃってください！

▲ファミマ・ザ・クレープ 生チョコ 270円

「ファミマ・ザ・クレープ 生チョコ」は、「無限クリーム」となめらかな生チョコレートを、しっとりもちっとしたクレープ生地で包んだスイーツ。それぞれの割合や、全体バランスがどうなのかが気になります。

おほほ～！ これは「ダブルクリームエクレア」よりもチョコレートの存在感が豊かで、しかも生チョコと「無限クリーム」とがともに濃厚で、それぞれを引き立て合う見事なシンクロ率。チョコの魅力もしっかり楽しめる、実にリッチなクレープです。

クリーム刷新でスイーツ底上げへ

ベースの乳原料から見直し

発表会には“ヒット商品の仕掛け人”とも呼ばれる、ファミリーマートの南雲克明エグゼクティブ・ディレクターと、商品本部 スイーツ部長の鈴木崇義氏が登壇。「無限クリーム」開発の意図は、クリームの品質向上がスイーツ全体の底上げにつながるという考えからだとか。なるほど、クリームは多くのスイーツに使われますもんね。

鈴木氏は、「無限クリーム」の進化点を詳しく教えてくれました。ひとつは、クリームのベースとなる乳原料を見直したことで、よりミルキーになったこと。また、発酵風味を付与したことで、よりコク深くなったことが特に大きなポイントとのことです。

そして商品以外のユニークな企画が、ファミマルSweetsのデザート1個購入につき、1枚無料でもらえる「ファミレター」。「今日もお疲れ様」「ありがとね」といった気持ちを伝えられる10種類のシールで、確かにこのメッセージが添えてあったらうれしいですよね。

「無限クリーム」の開発背景や、スイーツの魅力については、以下の記事でも詳しく紹介しています。



●関連記事：ファミマのクリーム、何が変わった？「無限クリーム」を開発担当者に聞いて食べて確かめた（PR）

10月19日まではダブルシューの

ホイップクリームが30％増量！

加えてお得な施策としては、2026年10月13日から19日までの1週間限定で、「クリームたっぷり！ダブルシュー」のホイップクリームが30％増量で発売されます。もちろん価格はそのまま。まずはこの商品からでも、「無限クリーム」のおいしさを体験してみてください！

※記事中の価格は税込み