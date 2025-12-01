【今週】松屋の「牡蠣」入りチゲにロッテリア「ローストビーフ」など贅沢メニュー続々

ごきげんよう。気づけば12月に突入しましたね。街のイルミネーションも灯りはじめて、歩いているだけでちょっとワクワクする季節です。



飲食チェーンではクリスマスや年末を意識した限定企画もちらほら見えはじめていて、ここから一気に“冬グルメ”が盛り上がってきそうな気配です。



そんな“12月のはじまり”となる今週、アスキーグルメが注目するキャンペーンや新発売グルメをピックアップしました。あったかくて、おいしい情報をどうぞ！

冬の定番「五目あんかけラーメン」が今年も

餃子の王将で12月1日～

餃子の王将は、12月・1月の限定メニューとして「五目あんかけラーメン」（858円）を12月1日より発売します。「GYOZA OHSHO」ふくむ全国の店舗で展開（一部店舗をのぞく）。

オイスターソースのコクと魚介ダシの旨味が効いたアツアツ餡をかけたあんかけラーメンです。麺は、北海道産小麦粉を使用したモチモチの“旨麺”。大ぶりの海老や出汁がジュワっと染み出るシイタケ、新鮮野菜など具沢山で食べ応え満点としています。

kiriのあの味を再現！

赤城乳業「クリームチーズアイス」12月2日～

赤城乳業は、クリームチーズ「Kiri（キリ）」を再現した「クリームチーズアイス」（194円）を12月2日より全国で発売します。

「キリ」は素材にこだわったクリーミーなおいしさが人気のクリームチーズブランドです。今回、キリを手掛けるベル ジャポン監修のもと、キリを再現した濃厚なアイスクリームを開発。

「クリームチーズアイス」は、爽やかな酸味とコクを再現するため、塩味・酸味・香りを「キリ」に近づけており、乳製品に含まれるチーズは「キリ クリームチーズ」を100%使用しています。

すき家の「白髪ねぎ牛丼」が今年も！

12月2日～

牛丼チェーンすき家では、「白髪ねぎ牛丼」「赤だれ白髪ねぎ牛丼」を12月2日9時より発売します。

白髪ねぎ牛丼は、白髪ねぎにすき家特製の旨塩だれをかけ、アクセントにブラックペッパーを振りかけた一品（白髪ねぎとは細切りにしたねぎのことです）。シャキシャキ食感の白髪ねぎと、ごま油香る旨塩だれで、ごはんが進むこと間違いなしとうたいます。

「赤だれ白髪ねぎ牛丼」は、白髪ねぎ牛丼に唐辛子やコチュジャンをきかせた特製辛旨だれをかけた一品で、ピリ辛な味わいがたまらない仕立て。白髪ねぎの程よい辛みと辛旨だれのやみつきになる風味がマッチし、食欲をそそる味わいなんだとか。

セブン-イレブン×ちいかわ 12月2日～

セブン-イレブンでは、人気キャラクター「ちいかわ」とコラボレーションしたキャンペーン「ちいかわと冬をたのしんじゃお！セブン-イレブン×ちいかわ」を12月2日から全国の店舗で開催します。

松屋史上初

「牡蠣入り牛豆腐キムチチゲ」12月2日～

牛めしの松屋は「牡蠣入り牛豆腐キムチチゲ」を12月2日10時より発売します。セット1080円。

牛肉の旨味に、まろやかな口当たりの豆腐、シャキシャキとした食感の青ねぎを重ね、絶妙なバランスを実現したというキムチチゲのセット。スープは、こだわりの海鮮だしと牛肉の旨味がぎゅぎゅっと凝縮された味わいで、そこにチゲの辛さが染みわたる一品です。生玉子or半熟玉子か選べます。

ロッテリアの「ローストビーフ」が今年も

12月3日～

ロッテリアは「ローストビーフバーガーフェア」を12月3日よりスタート。「ローストビーフバーガー」（590円）を含む期間限定3品を12月3日より販売します。

「ローストビーフバーガーフェア」は毎年クリスマス、年末に向けたこの時期に開催されて好評な企画。今年は、自社製ローストビーフをハンバーグパティと重ねた「ローストビーフバーガー」と、辛さも足した「旨辛ローストビーフバーガー」、ローストビーフが約2倍「ダブルローストビーフバーガー」の3品で展開です。

12月3日・4日・5日は「銀だこ」が特別価格

築地銀だこは、12月3日～5日の期間「年末大感謝祭」の一環で、人気1位の「ぜったいうまい!! たこ焼（ソース、1舟8個入り）」を特別価格持ち帰り421円 / 店内429円で販売します。本体390円のサンキュー価格です。

