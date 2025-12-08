かつや「カツ丼」など200円引き！ 超お得な「年末感謝祭」を4日間開催

とんかつチェーンの「かつや」は、12月11日～14日の4日間「年末感謝祭」を開催し、人気の4メニューを割引販売します。

かつやの人気4商品が本体200円引きに！

年末感謝祭はかつやで毎年恒例の歳末イベントです。

期間中、定番の「カツ丼(竹)」、特製ソースがポイントの「ソースカツ丼(竹)」、とんかつをシンプルに味わう「ロースカツ定食」、とんかつを楽しむためのカレー「カツカレー(竹)」の4品がどれでも本体価格から200円引きで購入できます。

持ち帰り（お弁当）にも割引価格が適用されますよ。

▲カツ丼（竹）120gロース

通常：869円 → 感謝祭：649円

お弁当：637円

▲ソースカツ丼（竹）120gロース

通常：869円 → 感謝祭：649円

お弁当：637円

▲ロースカツ定食（120gロース／ご飯・とん汁〈小〉付）

通常：913円 → 感謝祭：693円

お弁当：680円（※とん汁なし）

▲カツカレー（竹）120gロース

通常：1089円 → 感謝祭：869円

お弁当：853円

※4商品とも券売機店舗は価格が異なる。

※割引券との併用は不可

※デリバリーは対象外

年末ならではのお得感！

ただでさえコスパがいいと感じるかつやの人気メニューが本体価格で200円も割り引きになるお得な機会。カツ丼が649円なのはお値打ちですね！

なお、期間中は割り引き対象の4品のみの販売となるそうです。他のメニューでお気に入りがあった人は気を付けましょう。

※記事中の価格は税込み