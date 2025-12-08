かつや「カツ丼」など200円引き！ 超お得な「年末感謝祭」を4日間開催

とんかつチェーンの「かつや」は、12月11日～14日の4日間「年末感謝祭」を開催し、人気の4メニューを割引販売します。
かつやの人気4商品が本体200円引きに！
年末感謝祭はかつやで毎年恒例の歳末イベントです。
期間中、定番の「カツ丼(竹)」、特製ソースがポイントの「ソースカツ丼(竹)」、とんかつをシンプルに味わう「ロースカツ定食」、とんかつを楽しむためのカレー「カツカレー(竹)」の4品がどれでも本体価格から200円引きで購入できます。
持ち帰り（お弁当）にも割引価格が適用されますよ。
▲カツ丼（竹）120gロース
通常：869円 → 感謝祭：649円
お弁当：637円
▲ソースカツ丼（竹）120gロース
通常：869円 → 感謝祭：649円
お弁当：637円
▲ロースカツ定食（120gロース／ご飯・とん汁〈小〉付）
通常：913円 → 感謝祭：693円
お弁当：680円（※とん汁なし）
▲カツカレー（竹）120gロース
通常：1089円 → 感謝祭：869円
お弁当：853円
※4商品とも券売機店舗は価格が異なる。
※割引券との併用は不可
※デリバリーは対象外
年末ならではのお得感！
ただでさえコスパがいいと感じるかつやの人気メニューが本体価格で200円も割り引きになるお得な機会。カツ丼が649円なのはお値打ちですね！
なお、期間中は割り引き対象の4品のみの販売となるそうです。他のメニューでお気に入りがあった人は気を付けましょう。
※記事中の価格は税込み