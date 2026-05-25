うおおお！ローソン「盛りすぎ」企画、63％増量焼そばなど限界突破

ローソンは6月2日から、全国の店舗で「超ハッピーすぎ！チャレンジ」を開始。価格を据え置いたままボリュームや味わいを強化した商品を順次販売します。
ローソン「超ハッピーすぎ！チャレンジ」6月2日スタート
創業51周年に開催する「超ハッピーすぎ！チャレンジ」では、価格据え置きで重量などを約51％増やした「盛りすぎチャレンジ」に加え、「合わせすぎ」「濃すぎ」など複数の切り口で商品を用意し、計50品を順次投入します。
通常商品から味の濃さを強化した商品や、2品を組み合わせたハイブリッド商品が登場するのが、従来の「盛りすぎチャレンジ」とは異なるポイントです。
6月2日より各週で発売日が設定されており、期間中にさまざまな商品が登場します。
以下、商品例です。
■6月2日発売
▲盛りすぎ！高菜チャーシューおにぎり 203円
従来品と比較して総重量を約51％増やしたおにぎりです。高菜とチャーシューを組み合わせた具材で、ボリュームのある仕立てです。
▲盛りすぎ！ハムサンド 354円
従来品のハムサンドと比べてハムを約51％増量しています。からしマヨソースがアクセントとなり、ハムの量をしっかり楽しめる構成です。
▲盛りすぎ！でからあげクン 夢のMIX 6個入 288円
従来のからあげクンレギュラーと比較して総重量を約51％増やしています。レギュラーの衣に加え、レッドやチーズ、レモンなど複数の味を組み合わせた仕様です。
▲ソース焼そば 63％増量 559円
※6月2日、3日のみ発売。
6月3日の「ローソンの日」を記念した商品です。従来品の「大盛ソース焼そば」と比較して、麺重量を約63％増やしています。
▲合わせすぎ！ミートソース＆トマトガーリックパスタ 697円
従来品の「大盛ミートソース」と「大盛トマトガーリック」を組み合わせた、ボリュームあるセットメニューです。
▲濃すぎ 超特濃オレンジ 248円
従来品のオレンジジュースに比べ、約51％濃くなっています。
■6月9日発売
▲盛りすぎ！メンチバーガー 387円
従来品と比較して、メンチ重量を51％以上増量。ボリュームのあるメンチカツのバーガーです。
▲盛りすぎ！具！おにぎり ポーク玉子（シーチキンマヨネーズ） 343円
ポークランチョンを51％以上増量したおにぎりです。塩味の効いたポークと玉子焼、シーチキンマヨネーズを組み合わせています。
▲盛りすぎ！照焼チキンたまごサンド 365円
従来品と比較して照焼チキンを約51％増量しています。たまごサラダと合わせたサンドイッチです。
▲合わせすぎ！欧風カレーパン＆はみでるメンチカツ 192円
「欧風カレーパン」と「はみでるバーガーメンチカツ」を組み合わせた商品です。
■6月16日発売
▲盛りすぎ！高菜明太おにぎり 203円
従来品と比較して総重量を約51％増やしています。高菜と明太子を組み合わせた具材が特徴です。
▲盛りすぎ！BLTEサンド 430円
ベーコンを約51％増量したサンドイッチです。ベーコン、レタス、トマト、たまごの4種の具材を組み合わせています。
▲盛りすぎ！大きなチョコシュー（チョコクリーム＆ホイップ） 194円
従来品と比べてクリーム量を約51％増やしたシュークリームです。チョコクリームとホイップの2層構造となっています。
▲合わせすぎ！カツ×フランクカレー（中辛） 697円
従来品の新宿中村屋監修カツカレーに、フランクソーセージが1個増量になった商品です。
■6月23日発売
▲盛りすぎ！チャーシューマヨネーズおにぎり 203円
従来品と比較して総重量を約51％増やしています。チャーシューとマヨネーズを合わせた具材を、ごはんで包んだ仕様です。
▲盛りすぎ！ツナたまごサンド 311円
ツナサラダを約51％増量しています。たまごサラダと組み合わせたサンドイッチです。
▲盛りすぎ！1食分の野菜ちゃんぽん 599円
麺重量を約51％増やしたちゃんぽんです。豚と魚介の旨みをベースにしたスープで、8種の具材を使用しています。
▲合わせすぎ！あらびきソーセージパン＆あらびきチョリソーパン 160円
「あらびきソーセージパンと」「あらびきチョリソーパン」を組み合わせ、一つになったパンです。
ローソンの「盛りすぎ」が進化しすぎ！
すっかり恒例となったローソンの「盛りすぎ」がさらに進化して、見た目のインパクトだけでなく、食べ応えや満足感のある商品が続々登場します。今回は特に、2つの商品を一つにした「合わせすぎ」商品にも注目です。
期間ごとに新しい商品が出てくるので、気になる商品を探しに毎週店舗に足を運んでみては？
※価格は税込み表記です。
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