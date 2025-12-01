「牛肉カルビ」たっぷり×シビカラ！ リンガーハット新ちゃんぽんを一部店舗で

長崎ちゃんぽんを提供するリンガーハットは、「牛肉ちゃんぽん」を本日12月1日より東京都と神奈川県の一部店舗で販売します。

ピリリと辛い「牛肉ちゃんぽん」

ピリリとしびれる辛さが特徴の青唐スープを使った「牛肉ちゃんぽん」です。

▲牛肉ちゃんぽん 麺200g 1490円、麺100g 1410円

（東京23区の店舗は麺200g 1510円、麺100g 1430円）

特製の青唐スープにリンガーハット自慢のとんこつスープを合わせた一杯。とんこつの旨味とコクの奥にある青唐スープの爽やかな辛みが癖になるんだとか。甘辛く味付けした牛肉カルビが贅沢にトッピングされ、満足感ある商品とうたいます。

テイクアウトもできます（容器代別途30円が追加）。

東京都と神奈川県の一部店舗でのみの展開で、販売店は以下です。

東京東大和店／東京東久留米店／新橋駅前店／ＪＲお茶の水店／日比谷シャンテ店／広尾店／渋谷サクラステージ店／横浜十日市場店／川崎野川店／川崎塩浜店

東京・神奈川限定です

なお、同日より「豚ニラちゃんぽん」を福岡県の一部店舗で展開します。詳細はこちらの記事で紹介しています（辛くておいしそー！リンガーハット「豚ニラちゃんぽん」を一部店舗限定で）。

いずれも、寒いこの時期にあわせて、身体の中から温まりそうな刺激をプラスしているのが、辛いもの好きにとって惹かれるポイント。一部店舗限定ではありますが、注目です！

※記事中の価格は税込み