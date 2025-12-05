富士そば、あの「肉骨茶そば」再び！ にんにく×胡椒の刺激がガツン

首都圏を中心に展開する立ち食いそばチェーン「名代富士そば」に、「肉骨茶（バクテー）そば」が12月より登場しています。

秋葉原電気街店、品川店をのぞく104店舗で展開中。

「肉骨茶そば」は、シンガポール発祥のローカルフード“肉骨茶（バクテー）”を、富士そば流にアレンジして再現したメニュー。2019年に初登場し、現地の味に寄せたという大胆な味わいで話題を集め、記憶に残っている人も多いはずです。



ポスターには「二日酔いが吹っ飛ぶ!? にんにく×胡椒のWパンチ！」と記載。2019年の商品説明によると、にんにくとコショウがしっかり効いた豚スープが特徴で、「にんにくとコショウは日本の方には強すぎるくらいですが、ローカルテイストの再現のために大胆な味付けにしました」とのことでした（参考 2019年富士そば:おしらせ）。

開発の背景には、富士そば海外班のスタッフがシンガポール滞在中、二日酔いの際にフードコートで食べた“シンガポール式肉骨茶”のおいしさに感銘を受け、それがメニュー開発のきっかけとなったというエピソードがあります。

あのバクテーを食べられるのは今のうち。ニンニクが容赦なくきいているんですよね～！ 師走の仕事と闘う活力に、いっちょ入れときたい。

※記事中の価格は税込み