【本日】餃子の王将「創業祭」開催！ 「250円割引券」を配布、25日まで

中華食堂チェーン「餃子の王将」「GYOZA OHSHO」では、12月24日・25日の「創業祭」を開催します。

2日間限定で、来店したお客さんを対象に各種割引後のお会計金額税込500円ごとに「税込250円割引券」1枚をプレゼント。

割引券の有効期間は12月26日～2026年3月31日です。クリスマスは餃子の王将へ！





・関連記事：餃子の王将「250円割引券」をクリスマスに配布！ 24日・25日恒例の“創業祭”



※記事中の価格は税込み