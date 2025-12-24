このページの本文へ

24日・25日恒例

【本日】餃子の王将「創業祭」開催！ 「250円割引券」を配布、25日まで

2025年12月24日 12時25分更新

文● ナベコ　編集●ASCII

　中華食堂チェーン「餃子の王将」「GYOZA OHSHO」では、12月24日・25日の「創業祭」を開催します。

　2日間限定で、来店したお客さんを対象に各種割引後のお会計金額税込500円ごとに「税込250円割引券」1枚をプレゼント。

割引券は、創業当時の餃子試食券の復刻デザイン版

　割引券の有効期間は12月26日～2026年3月31日です。クリスマスは餃子の王将へ！


※記事中の価格は税込み

