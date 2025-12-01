辛くておいしそー！リンガーハット「豚ニラちゃんぽん」を一部店舗限定で

長崎ちゃんぽんを提供するリンガーハットは「豚ニラちゃんぽん」を本日12月1日より福岡県の一部店舗で販売します。

福岡県の一部店舗で「豚ニラちゃんぽん」

真っ赤なチゲスープがインパクト抜群の一杯。

▲豚ニラちゃんぽん 麺200g 1380円、麺100g 1300円

コチュジャンで味付けした甘辛い豚肉と、唐辛子の辛みが効いたチゲスープの相性抜群な組み合わせ。豚ニラの組み合わせが食欲を掻き立ててくれるそうですよ。

テイクアウトもできます（容器代別途30円が追加）。

福岡県の一部店舗でのみの展開で、販売店は以下です。

ＫＩＴＴＥ博多店／博多デイトスアネックス店／ゆめタウン博多店／天神今泉店／福岡春日店／福岡橋本店／福岡大橋店／福岡大池店／福岡諸岡店／福岡友泉亭店

店舗限定の旨辛メニュー

なお、同日より「牛肉ちゃんぽん」を東京・神奈川の一部店舗で展開します。詳細はこちらの記事で紹介しています（「牛肉カルビ」たっぷり×シビカラ！ リンガーハット新ちゃんぽんを一部店舗で）。

リンガーハット一部店舗のレアメニュー。寒い季節にぴったりなこと間違いないので、福岡にお住いの方はお近くの店舗をチェックしてみるとよさげ！

※記事中の価格は税込み