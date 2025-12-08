1貫54円で激安！平日限定すし盛り「超得にぎり（20貫・1080円） 」が帰ってきた

持ち帰りすしを販売する小僧寿しは、12月8日～12日の期間限定で「【超】得プレミアムフェア」を実施し、「【超】得にぎり 」2種を販売します（一部店舗をのぞく）。

8日（月）～12日（金）限定

小僧寿しの【超】得にぎり

【超】得にぎりは小僧寿しのフェアメニューで度々登場し、そのたびに好評というお得なすし盛合せ。

今回、プレミアムなメニューも用意し、平日の5日間限定で販売します。

▲【超】得にぎり 20貫 1080円

まぐろ、海老、しめ鯖軍艦、ねぎまぐろといった、人気ネタ・定番ネタなどがつまって20貫約1000円のにぎり盛り。

▲【超】得プレミアムにぎり 19貫 1825円

いくら軍艦、本鮪中とろ、一本穴子、本ずわいがになど、上ネタ・人気ネタ含めて19貫入ったプレミアムバージョン。

※商品は品切れの場合もある

※一部地域店・店舗により、未実施の場合や、内容金額が異なる場合がある

※仕入れ状況や店舗により内容が変更になる可能性がある

1貫54円の激安！

1080円の【超】得にぎりは、1貫54円ととってもお手頃。平日ならではのお値打ちな限定メニューです。



小僧寿しは、都内でいうとベッドタウンに多い印象で、個人的には見かける頻度が高くありません。ですが、北は北海道から南は鹿児島まで、実は全国的に展開しているんですよね。



お近くに小僧寿しがある方はのぞいてみてはどうでしょう！

※記事中の価格は税込み