餃子の王将「250円割引券」をクリスマスに配布！ 24日・25日恒例の“創業祭”

今年もこの季節がやってきました。餃子の王将が今年もクリスマスに創業祭を実施します。

中華食堂チェーン「餃子の王将」「GYOZA OHSHO」では、12月24日・25日の2日間限定で「創業祭」を開催します。

12月24日・25日「250円割引券」を配布

創業祭では、12月24日・25日に来店したお客さんを対象に、各種割引後のお会計金額税込500円ごとに「税込250円割引券」1枚がプレゼントされます。

割引券の有効期間は12月26日～2026年3月31日。

12月15日～「年末年始お客様感謝キャンペーン」

さらに、先だって12月15日からはスタンプを集めると特典がもらえる「年末年始お客様感謝キャンペーン」も始まります。

各種割引後のお会計金額税込500円ごとにスタンプを1個押印。スタンプ4個で、次回使える「餃子2人前以上ご注文で1人前が無料券」として利用できます。

スタンプ押印期間は2026年1月12日までで、1月31日まで利用できます。

クリスマスは餃子の王将へ！

餃子の王将は、1967年12月24日に京都・四条大宮で創業。創業日を記念して、毎年クリスマスにこのイベントを開催しています。

クリスマスとは直接関係ありませんが、まるでサンタさんからの贈り物のようにしみじみうれしくなる恒例企画。

割引券は、翌年の3月末までと、年末年始から春先までたっぷり使えるのがうれしいポイントです。クリスマスは王将いっちゃう!?

※記事中の価格は税込み