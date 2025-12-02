「バーガーキング食べ放題」が年内ラスト！45分で大型バーガーを好きなだけ

バーガーキングは、大型バーガーを食べ放題できる恒例イベント「ワンパウンダーチャレンジ2025」を、12月12日～12月18日の7日間、全国60店舗で開催します。参加チケットは12月2日から販売が始まっています。

3900円で大型バーガーを食べ放題！

12月12日（金）～12月18日（木）開催

「ワンパウンダーチャレンジ」は、ビーフ4枚を使用した“ワンパウンダーシリーズ”をの対象商品が好きなだけ味わえる人気企画で、2025年の開催はこれで3回目。今回は山梨・香川・福岡・熊本の初開催地域を含む、過去最多の60店舗へと拡大し7日間限定で開催します。

イベントは各日14時30分、16時、17時30分、19時の4回制。いずれも人数限定で、参加には事前チケット（3900円）の購入が必須です。

今回の食べ放題対象商品は、直火焼きビーフパティ4枚にガツンとにんにくが効いた特製ガーリックソースを合わせた超大型バーガー「にんにく・ガーリック ザ・ワンパウンダー」（総カロリー1,638kcal、総重量525g）。この圧倒的ボリュームのバーガーを食べ放題で楽しめます。

制限時間は45分。最初に提供される「にんにく・ガーリック ザ・ワンパウンダー」、フレンチフライ（S）、ドリンク（M）のセットを完食していることが条件で、バーガーもサイドも好きなだけおかわりできます。

なお、参加者には特典として、限定デザイン「限定ワンパウンダーTシャツ（1枚）」と「限定ワンパウンダーステッカー（1枚）」、「オリジナルステッカー（1枚）」がプレゼントされます。

<実施店舗>

■北海道：新さっぽろサンピアザ店、帯広店

■宮城：仙台駅前店、イオンモール新利府店

■東京：お茶の水サンクレール店、蒲田駅東口店、大塚駅南口店、浅草橋東口駅前店、都立大学駅前店、赤坂見附店、有明ガーデン店、青物横丁駅前店、下北沢駅南口店、国分寺駅南口店、西八王子店

■神奈川：井土ヶ谷駅前店、センター南店、そよら横浜高田店、川崎ゼロゲート店、Luz湘南辻堂店、横須賀中央店、イオンモール座間店

■埼玉：大宮西口店、浦和仲町店、北浦和駅前店、与野駅前店、東武朝霞店、春日部駅前店、そよら入曽駅前店

■千葉：船橋店、浦安駅前店、柏梅林堂ビル店、津田沼駅南口店、ペリエ稲毛海岸店、イオンモール八千代緑が丘店、ユーカリが丘店

■茨城：トナリエクレオつくば店

■群馬：イオンモール太田店

■山梨：イオンモール甲府昭和店

■愛知：アピタ千代田橋店、今池店、イオンタウン千種店、イオンタウン岡崎美合店

■大阪：船場南久宝寺店、谷町四丁目駅前店、フレスポ阿波座店、そよら長原駅前店、上本町店、近鉄古市駅前店、近鉄瓢箪山駅店

■兵庫：三宮いくたロード店、阪急伊丹店、アステ川西店、姫路大手前通り店

■滋賀：ブランチ大津京店、彦根パリヤ店

■奈良：イオンタウン富雄南店

■香川：イオンタウン宇多津店

■福岡：六本松駅前店

■熊本：ゆめタウン八代店

参加チケット購入サイト：

URL：https://bk-japan.myshopify.com

チケット購入はお早めに

毎回大好評という本企画。参加を心に決めたら、いち早くチケットを購入するようにしましょう。さて、あなたのお近くの店舗での開催はあるかな？

※記事中の価格は税込み