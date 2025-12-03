このページの本文へ

12月10日スタート

なか卯、冬のご褒美「サーモンいくら丼」！プチ旨×とろ旨の共演

2025年12月03日 12時05分更新

文● ナベコ　編集●ASCII

年末のご褒美に！

　なか卯は「サーモン丼」「サーモンいくら丼」を12月10日より発売しますよ。

贅沢な「サーモン丼」「サーモンいくら丼」

　丼チェーン「なか卯」では海鮮丼が度々登場して好評です。今回「サーモン丼」が復活！

▲サーモン丼
ごはん小盛890円／並920円／ごはん大盛1010円

　使用しているノルウェー産アトランティックサーモンは、脂のりの良さと、鮮やかな色合いが特長。

　このサーモンを、なか卯特製のタレに漬け込んで贅沢に盛り付け。タレは2種類の醤油に加え、鰹と昆布の出汁を使用した特製ダレのまろやかな味わいで、サーモンの上品な甘みを引き立てるのだとか。

　サーモンのとろけるような口当たりと上質な旨みが織りなす、“とろ旨”な味わいが魅力であるとしています。

▲サーモンいくら丼
並1580円／ごはん大盛1670円

　さらに、大粒でプチプチ食感の天然いくらを盛り付けた「サーモンいくら丼」も登場。サーモンのとろけるような味わい、いくらの濃厚な旨みがあわさり、あふれる海鮮の旨みが堪能できるという一品です。

天然いくらがのった「サーモンいくら丼」をかっこみたい！

　見た目にも華やかなサーモン丼。特に「サーモンいくら丼」は、昨年も冬に登場してご褒美感あるメニューと評判でした！

　天然いくらを使用しているということで価格はお高めですが、慌ただしい年末をのりきるための活力としてかっ込みたい丼です（願望）。

※記事中の価格は税込み

