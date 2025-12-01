どどん！ インスパイア系「クリスマスモンスター丼」販売開始！ 油そばは“麺増し”無料

丼チェーン「伝説のすた丼屋」は、本日12月1日より「クリスマスモンスター丼」を販売開始しました。1日29食の数量限定です。

今年のクリスマス企画は“インスパイア系”がテーマ。メインの「すたみな焼」は並盛の2倍量を使用し、そこに背脂、チャーシュー、さらにたっぷりのもやし＆キャベツをのせた豪快仕様の丼に仕上げています。上部には、明太ポテサラ、フライドニンニクラー油、チーズをトッピングし、見た目にも大迫力。

生玉子とみそ汁付きで、価格は「ニ（2）ンニク背脂・に（2）くマシマシ・ク（9）リスマス」にかけた2290円。

また「クリスマスモンスター油そば」も同時発売。こちらは麺2玉まで増量無料で、価格は同じく2290円です。



※価格は税込

※一部店舗で価格が異なりる

※以下店舗では販売がない

※下記店舗では販売していない

立川店・八王子店・八王子東浅川店・青梅河辺店・Pasar蓮田店・松中橋店・堀之内店・川崎登戸店・イオンモール沖縄ライカム店



■今年は“インスパイア系”ラーメンのような茶色さ

毎年SNSなどで話題となるすた丼のクリスマス企画。今年は昨年までの“ツリー系”から一転、華やかさというより“ラーメン感”が期待できる茶色系の一杯に仕上がっている印象です。なお、1日あたりの限定数はありますが、12月24日・25日に限り食数制限はなし。クリスマスに予定がない人は、駆け込んでみましょう！