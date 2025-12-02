200円引きは大きい！「からあげ定食」4品が超おトク値に【3日間限定】

からあげ定食チェーン「からやま」は、12月5日～7日の期間を「年末大感謝祭」を開催。3日間限定で人気の定食4品を本体価格から200円引きして販売します。
12月5日～7日 年末大感謝祭
人気の「からあげ定食」4種が200円引き！
からやまで毎年恒例の「年末感謝祭」が、12月の最初の週末に開催されますよ。
セールの対象は「からやま定食(4個)」をはじめ、「油淋鶏定食」「チキン南蛮定食」「ねぎおろしからあげ定食」。いずれも"秘伝のタレ"にじっくり漬け込んだ看板商品である「カリッともも」が楽しめる内容です。お弁当も割引対象です。
▲からやま定食（4個）
カリッともも4個／極ダレ・甘辛ダレ／ご飯・みそ汁付き
通常価格 869円 → 感謝祭価格 649円
※お弁当 637円
▲油淋鶏定食
カリッともも4個／ご飯・みそ汁付き
通常価格 935円 → 感謝祭価格 715円
※お弁当 702円
▲チキン南蛮定食
カリッともも4個／ご飯・みそ汁付き
通常価格 979円 → 感謝祭価格 759円
※お弁当 745円
▲ねぎおろしからあげ定食
カリッともも4個／ご飯・みそ汁付き
通常価格 1023円 → 感謝祭価格 803円
※お弁当 788円
単品の「からあげ」も割引
また、単品の「カリッともも」「極ダレからあげ」も、期間中は110円の特別価格で販売されます。
▲カリッともも（1個）
通常価格 154円 → 感謝祭価格 110円
※持ち帰り 108円
▲極ダレからあげ（1個）
通常価格 165円 → 感謝祭価格 110円
※持ち帰り 108円
ただでさえお値打ち感の「からあげ」がさらにオトク
からやまのからあげは、ひと粒が大きくて、通常時から値段に対してのパフォーマンスがいいなと感じてました。今回、さらに200円引きで超お値打ち。
持ち帰りもにも対応するので、単品のからあげをたっぷり持ち帰って晩酌のおかずにするのもアリです。
年末ならではのお得なイベント。週末の3日間を逃さないようにしましょう。
※記事中の価格は税込み