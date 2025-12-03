「うな丼」を買うと「うな丼」が無料でもらえる！ 3日間限定「マジで!?」なキャンペーン

名代 宇奈ととは、12月5日・6日・7日の3日間、対象店舗においてテイクアウト限定の「うな丼ダブル1個買うともう1個」キャンぺーンを開催します。

12月5日・6日・7日

「うな丼」を買うと「うな丼」がもらえる

うな丼チェーン「宇奈とと」は、12月7日に創業25周年を迎えます。これを記念した「25周年感謝祭」が順次展開されてきましたが、最終章となる企画です。

12月5日（金）・6日（土）・7日（日）の3日間、対象店舗にて人気商品「うな丼ダブル」（1200円）をテイクアウトで1つ購入すると、同じ「うな丼ダブル」が無料でプレゼントされます。各店舗・各日先着50名限定です。

また、25周年企画の一環で現在開催中の「ドリンク全品250円（税込）」キャンペーンは、当初12月4日までの予定でしたが、年内いっぱい期間延長されます。

【対象店舗 ※両企画】

＜東京＞新橋店、神田店、八丁堀店、新宿センタービル店、錦糸町店、イオン品川シーサイド店、中野店、北千住店、調布店、立川店

＜神奈川＞川崎店

＜大阪＞梅田店、南森町店、本町店、京橋店、九条店

対象店舗をチェックして駆け込め！

うな丼を買ってうな丼がその場でもらえるふとっぱらな企画。「うな丼ダブル」が1つ1200円なので、その価格でうな丼2つゲットできます。

複数人数で利用するのもよし、なんだったら1人で2つうな丼を食べてよし。誰とどうやって食べようか、なんて考えているだけで鰻好きなナベコはヨダレが出てきそうですよ。

一部店舗では実施されないので、、対象店舗を確認してお店に駆け込むようにしましょう！

※記事中の価格は税込み