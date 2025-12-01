このページの本文へ

ロッテリアで12月3日から

ローストビーフ×パティの贅沢バーガーが今年も！「ダブル」の肉盛りが本気

2025年12月01日 12時40分更新

文● ナベコ　編集●ASCII

12月にぴったり！

　ロッテリアは「ローストビーフバーガーフェア」を12月3日よりスタート。「ローストビーフバーガー」を含む期間限定3品を12月3日より販売します。

ロッテリアの「ローストビーフ」が今年も

　「ローストビーフバーガーフェア」は毎年クリスマス、年末に向けたこの時期に開催されて好評な企画。今年は、自社製ローストビーフをハンバーグパティと重ねた「ローストビーフバーガー」と、辛さも足した「旨辛ローストビーフバーガー」、ローストビーフが約2倍「ダブルローストビーフバーガー」の3品で展開です。

▲ローストビーフバーガー　単品590円

　柔らかくジューシーに仕上げたというローストビーフをハンバーグパティと重ね、北海道産山わさび入りの特製ソース、サワークリーム、レタスなどとともにバンズでサンド。

　ローストビーフは、ツンとした辛みが特長の山わさび入りの特製ソースや、爽やかな酸味のサワークリームと相性抜群で、口いっぱいに広がる贅沢な味わいを楽しめるんだとか。

▲旨辛ローストビーフバーガー　単品640円

　ローストビーフバーガーにピリッと爽やかな辛みが特長のハラペーニョと、特製旨辛ソースをトッピング。スパイシーな味わいがローストビーフの旨みをより一層引き立てるとしています。

▲ダブルローストビーフバーガー　単品980円

　ローストビーフをローストビーフバーガーの約2倍に増量し、ハンバーグパティも2枚使用した贅沢なバーガー。

今年は「ダブル」が本気仕様

　昨年も登場したローストビーフバーガーですが、昨年は“倍盛り”商品がローストビーフのみ増量していたのに対して、今年はハンバーグパティも2枚に。ローストビーフとパティの両方が増量したボリューミーなインパクトのバーガーに仕上がっていますよ。

　ちょっと贅沢で、クリスマス時期に食べたいですね！

