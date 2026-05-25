家飲みの定番レモンサワー、箱で買うなら今？ 「こだわり酒場のレモンサワー」24本セットがAmazonタイムセールで値下げ中！

アスキーグルメ「酒好き・肉食」記者ナベコが厳選した酒関連のお得なセール情報やイチオシ商品を、アスキーグルメ執筆陣が大紹介！

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時点の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

「こだわり酒場のレモンサワー 缶 350ml 24本」がAmazonタイムセールに登場！

サントリーの缶チューハイ「こだわり酒場のレモンサワー 缶 350ml 24本」が、現在Amazonタイムセールに登場しています。

過去価格3,379円のところ、11％オフの2,998円で販売されており、約381円の値引きとなります。24本入りで、1本あたり約125円の計算です。

「こだわり酒場のレモンサワー」の特徴

Amazon商品ページより

「こだわり酒場のレモンサワー」は、飲食店で提供されるレモンサワーの味わいを家庭で手軽に楽しめるという缶チューハイです。

選したレモンをまるごと漬け込む「果実まるごと仕込み」によって、果実の風味を活かした味わいに仕上げたとしています。

また、米・焙煎麦・玉露焼酎をブレンドしたベース焼酎を使用し、レモンの香味と酒のうまみのバランスを図っている点も特徴です。アルコール度数は7％です。

まとめ：今がまとめ買いのチャンス！

サントリーの「こだわり酒場のレモンサワー 缶 350ml 24本」がAmazonタイムセールの対象となっており、1本あたり約125円となっています。

毎日飲む人は、価格が下がっているこのチャンスに、ストック用としてまとめて購入してはいかがでしょうか。

※法律により20歳未満の酒類の購入や飲酒は禁止されています。

※価格は税込み表記です。