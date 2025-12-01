丸亀製麺「釜揚げうどん」半額180円に！ 【本日】年内最後のチャンス！

讃岐うどんチェーン「丸亀製麺」は、12月1日に「釜揚げうどんの日」を開催します。

釜揚げうどん「釜揚げうどん」半額180円に

釜揚げうどんの日は、当日限定で看板メニューである「釜揚げうどん」を半額で提供するイベントです。

釜揚げうどんを並180円（通常価格370円）、大270円（通常価格550円）、得360円（通常価格730円）の特別価格で購入できます。

ツウ好み！丸亀製麺の「釜揚げうどん」

ところで丸亀製麺の「釜揚げうどん」を食べたことありますか？ かけうどんやぶっかけうどんは茹でたうどんを冷水で“締めて”仕上げるところ、釜揚げは茹でた状態で釜からそのまま桶に入れて提供します。



うどんそのもののおいしさを味わえると、丸亀製麺の“麺匠”もイチオシのうどんメニュー。桶の中で次第に食感が変化していくのもおもしろみですよ（関連記事）。



「釜揚げうどん」は毎月1日に開催していますが（1月をのぞく）、今回は年内最後のチャンス。ぜひチェックしてみてくださね。





※文中の価格は税込。

※一部店舗において価格が異なる場合がある。

※改装、臨時休業、施設方針などにより実施しない店舗がある。