このページの本文へ

12月1日開催

丸亀製麺「釜揚げうどん」半額180円に！ 【本日】年内最後のチャンス！

2025年12月01日 10時00分更新

文● ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷

今年最後の釜揚げうどんの日

　讃岐うどんチェーン「丸亀製麺」は、12月1日に「釜揚げうどんの日」を開催します。

　

釜揚げうどん「釜揚げうどん」半額180円に

　釜揚げうどんの日は、当日限定で看板メニューである「釜揚げうどん」を半額で提供するイベントです。

　釜揚げうどんを並180円（通常価格370円）、大270円（通常価格550円）、得360円（通常価格730円）の特別価格で購入できます。

ツウ好み！丸亀製麺の「釜揚げうどん」

編集部撮影（2021年）

　ところで丸亀製麺の「釜揚げうどん」を食べたことありますか？ かけうどんやぶっかけうどんは茹でたうどんを冷水で“締めて”仕上げるところ、釜揚げは茹でた状態で釜からそのまま桶に入れて提供します。

　うどんそのもののおいしさを味わえると、丸亀製麺の“麺匠”もイチオシのうどんメニュー。桶の中で次第に食感が変化していくのもおもしろみですよ（関連記事）。

　「釜揚げうどん」は毎月1日に開催していますが（1月をのぞく）、今回は年内最後のチャンス。ぜひチェックしてみてくださね。

 

※文中の価格は税込。
※一部店舗において価格が異なる場合がある。
※改装、臨時休業、施設方針などにより実施しない店舗がある。

■関連サイト

カテゴリートップへ

この記事の編集者は以下の記事をオススメしています
もぐもぐ動画配信中！
記事を探す
アスキーグルメ　キャンペーン情報
グルメ情報お寄せください
アスキーグルメ 最新連載・特集一覧