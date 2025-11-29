ごろごろ野菜の「けんちんうどん」がおいしそう！ かやくご飯付き

自家製麺 杵屋は12月3日より、冬季限定の「あったかうどんフェア」を開始します。

寒い冬にぴったりのうどんメニュー

うどん専門店「杵屋」は、寒くなるこれからの季節に向けて、「ごろごろ野菜のけんちんうどん」「ぐつぐつ！旨だし鍋焼きうどん」を発売します。さらに、「二味まぐろ丼」も新登場します。

▲ごろごろ野菜のけんちんうどん 単品1080円、定食（かやくご飯付き）1320円

毎年人気のけんちんうどんを冬季仕様に仕上げています。ごろっと大きめに切った野菜と鶏肉の旨味が出汁に溶け込み、うどんにしっかりと絡む構成です。おろしたての生しょうがが香る一杯です。

▲ぐつぐつ！旨だし鍋焼きうどん 単品1420円、定食（かやくご飯付き）1660円

鶏肉と野菜を煮込んだ黄金色のだしが主役のうどんです。海老天ぷらにだしがなじむことで、より一体感のある味わいになるといいます。

▲二味まぐろ丼定食 1480円

人気のまぐろ丼をアレンジした新作です。しっとりとした食感の「漬けまぐろ」と、口の中でとろける「まぐろたたき」の2つの食感を一度に味わえる構成で、温うどんまたはざるうどんが付きます。

体がほっと温まるうどんメニューが勢ぞろい

寒さが増す季節に、温かい麺料理が楽しめるのはうれしいところです。野菜を使ったうどんから鍋焼きまで揃っているため、その日の気分に合わせて選べる点が便利ですね。

こちらの提供期間は2026年2月28日までとなっています。

※価格は税込み表記です。