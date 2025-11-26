ローソンに本気の冷凍「札幌味噌らーめん」が登場！ 人気店「彩未」監修、気になる味は……

ごきげんよう。頬をさす空気がつめたくなってきました。こんな時期には、身体の芯から温まるものが恋しくなりますね。

「麺屋 彩未」監修の冷凍ラーメンがローソンに

ローソンは、冷凍商品「麺屋彩未監修 札幌味噌らーめん」を11月25日より販売開始しました。価格は376円。

麺屋 彩未（さいみ）は、北海道・札幌を代表する人気ラーメン店で、看板商品の「味噌らーめん」で知られています。今回は日清食品が製造を手がけ、ローソン限定の冷凍ラーメンとして商品化されました。

彩未の冷凍商品がコンビニに登場するのはどうやら初めて（東洋水産のマルちゃんブランドからは、スーパー向けの冷凍商品が出ていました）。

食べてみました！

冷凍だけどスープ作るのに手間がかかるタイプ

私は彩未にまだ足を運べてないのですが、いつか行ってみたいと思ってました（並ぶけど……！）。なので、彩未監修の冷凍ラーメンって楽しみ！

というわけで、サンプルをさっそく実食してみました！

中には具付きめんと、小袋が2つ（液体スープ・おろししょうが）。めんをレンジで温め、スープはお湯を用意する“ちょっと手間のかかるタイプ”の冷凍商品です。

麺は600Wで約4分（500Wなら約5分）加熱。加熱が終わる頃を見計らい、どんぶりに液体スープを入れ、別途用意した熱湯250mlを注いでよく混ぜます。そこに温めた麺を移し、最後におろししょうがをトッピングして完成。

レンジ加熱と同時にお湯をわかす必要があるため、私はコンロでお湯を準備。ケトルを併用するとブレーカーが落ちる可能性があるので、コンロキャンセル派の人だと少し手間取るかもしれません……なんて思ったり！

濃くてうまい！これぞ札幌味噌ラーメン

商品説明によると、4種類の味噌と香味野菜を使用し、さらに山椒やにんにくを加えて彩未の店舗の味を表現しているとのこと。さて、いったいお味はどうでしょう？

ひと口すすった瞬間から、どっしりとした濃厚さが押し寄せます。

濃くて、うまい……！

札幌味噌ラーメンといえば“ラードのコク”が特徴ですが、その重厚な旨みと濃い味噌の風味が見事に再現されていて、「あ、札幌の味だ」と思わせる迫力があります。

スープにはしょうがやにんにくなどの香味が溶け込んでいて、奥行きのある本格的な味わい。さらに添付の小袋しょうがを少しずつ溶かすと、ピリッとした清涼感と香りが立ち上がり、しょうが好きにはたまらない仕上がりです。



しょうがを溶かし込むと、じんわり身体が温まる～!!

麺はコシがありつつ歯切れもよく、するすると気持ちよくすすれます。最近の冷凍麺のクオリティは本当に高く、お店の麺と比べても遜色ないと感じました。

麺重量190gでボリュームしっかりなのもうれしい

本場の札幌味噌ラーメンを手軽に味わえるのが魅力ですが、難点としては“自分でお湯を用意するタイプ”なので、ひと手間はかかります。ただ、その分（？）麺の重量は190gと冷凍ラーメンにしてはしっかり多め。スープ一体型の冷凍麺は180g以下が多いので。

自前でお湯を注ぐスタイルゆえにスープ量も多めで満足できる量。私個人の体験ですが、冷凍ラーメンって量が物足りないと感じることがあるのですが、今回はばっちりでした！ ……が、スープが濃厚なので、ついつい残り汁に白米を足したくなりました。それもありですよね。

これから厳しい寒さに向かう季節、身体が芯から温まりそうな一杯。コンビニで手に入るのが嬉しいです。



なにより376円とお手頃価格なのがありがたいです。ワンコインでおさまるごはんは昨今とても助かりますよね。濃い味噌ラーメンが食べたい日にはアリな選択肢です！

※記事中の価格は税込み