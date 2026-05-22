海老デカっ！モス「海老エビフライバーガー」今年はさらに豪快に

モスバーガーは「『モスの匠味（たくみ）』海老エビフライバーガー ～くし切りレモン添え～」を5月20日に発売しました。

昨年も登場した「海老エビフライバーガー」が、今年は“匠味”としてアップデート。さっそく発売初日にデリバリーサービスで注文してみました。

こちらが商品です。店頭価格は単品780円。

まず、海老がとっても大きい！ ぷりっとした食感が特徴のバナメイエビをフライにして2本使用しています。昨年よりエビを大きくサイズアップしたと公式情報にありましたが、実際に圧倒されるくらいの大きさでした。

実測で10cm近い大きさのエビが2本。昨年は6～7cmほどだったので、確かにサイズアップしています。

タルタルソースは、たまねぎや卵にディルなどのハーブを加えた本格的な仕立て。かなり風味が強く、タイ料理を思わせるような香りの強ささえ感じられました。

噛むごとにエビはザクッ、プリッ。口いっぱいにエビフライの存在感が広がります。これは間違いなくエビフライが主役。“エビフライ食べたい欲”を、豪快に回収してくれます！

発売初日にデリバリーサービスを利用したためか、くし切りレモンが入っていなかったのは玉にキズ。それでも、大ぶりなエビで満足感高めでした。



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※記事中の価格は税込み