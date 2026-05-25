プロテインは消耗品ですからね……ザバスの980gがAmazonタイムセールで18％オフ

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「ザバス（SAVAS） ホエイプロテイン100 バナナ風味 980g」が

Amazonタイムセールに登場！

明治の「ザバス（SAVAS） ホエイプロテイン100 バナナ風味 980g」が、現在Amazonタイムセールに登場しています。

参考価格6,264円のところ、18％オフの5,109円で販売されており、約1,155円の値引きとなります。内容量は980gで、1gあたり約5円の計算です。

「ザバス（SAVAS） ホエイプロテイン100 バナナ風味」の特徴

Amazon商品ページより

「ザバス（SAVAS） ホエイプロテイン100 バナナ風味」は、たんぱく原料として吸収の良いホエイプロテインを100％使用している点が特徴です。トレーニング直後など、プロテイン摂取のタイミングに合わせて効率的にたんぱく質を補給できるとしています。

また、ビタミンB群やビタミンDに加え、体調維持に関わるビタミンCも配合されています。これらのビタミンは、明治が実施したアスリートの食事調査をもとに、体づくりに必要とされる栄養素として独自に設計されているといいます。

さらに、独自の造粒方法と配合によって溶けやすさにも配慮されており、シェイカーだけでなくグラスやコップでも溶かしやすい仕様です。

まとめ：今がまとめ買いのチャンス！

日常的に消費するプロテインは、価格が下がるタイミングでのまとめ買いが効率的です。

Amazonタイムセールの対象となっているこのチャンスに、「ザバス（SAVAS） ホエイプロテイン100 バナナ風味 980g」を購入してはいかがでしょうか。

※価格は税込み表記です。