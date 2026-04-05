「ゲーマーってこういう、ロマンあふれる合体ギミック好きでしょ？」――そんなCORSAIRの声が聞こえてきそうな、ヤバすぎるキーボードが誕生しました。

配信者やゲーマーにとっての絶対的神デバイス「Stream Deck」を、高級キーボードに丸ごと内蔵してしまうという常識破りな一台「GALLEON 100 SD」です。

「でも、ただ合体させただけで、実は使いにくいキワモノなんじゃないの？」と思うかもしれません。しかし実際にゲームで使い込んでみると……その完成度は私たちの想像を遥かに超えていました。

なぜこの変態的（褒め言葉）なキーボードが、ゲーマーにとっての「最強の選択肢」になり得るのか。気になる使い勝手と、その恐るべき実力を徹底検証していきます！