あなたが買うべきガジェットは俺たちに選ばせてくれ！ 推しガジェット大賞 2026 第89回
CORSAIR「GALLEON 100 SD」
ゲーマーはこういうの好き！ 左手デバイスと完全合体したCORSAIRの超・多機能キーボードがヤバい
2026年04月05日 17時00分更新
「ゲーマーってこういう、ロマンあふれる合体ギミック好きでしょ？」――そんなCORSAIRの声が聞こえてきそうな、ヤバすぎるキーボードが誕生しました。
配信者やゲーマーにとっての絶対的神デバイス「Stream Deck」を、高級キーボードに丸ごと内蔵してしまうという常識破りな一台「GALLEON 100 SD」です。
「でも、ただ合体させただけで、実は使いにくいキワモノなんじゃないの？」と思うかもしれません。しかし実際にゲームで使い込んでみると……その完成度は私たちの想像を遥かに超えていました。
なぜこの変態的（褒め言葉）なキーボードが、ゲーマーにとっての「最強の選択肢」になり得るのか。気になる使い勝手と、その恐るべき実力を徹底検証していきます！
【目次】この記事で書かれていること：
製品を購入する3つのメリット
1）Stream Deck内蔵で操作性も安定感も段違い
2）高級感と快適性を両立した完成度
3）6層構造の静音設計で打鍵音が気にならない
購入時に注意したいポイント
1）価格とサイズはしっかり理解しておくべき
2）テンキーレスゆえの割り切りが必要
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第89回
トピックス俺が欲しかったやつ！ 3万円台で「メッシュ・腰サポート・日本人向け」全部入りのワークチェアに大満足
-
第87回
スマホポテンシャルの高さ感じます！ 安全度アップのモバイルバッテリー「半固体電池」がスゴそう
-
第87回
iPhone今年の「iPhone 17e」はガチでコスパ良好！ ……ただし「iPhone 17」派の人もいる
-
第85回
スマホガチな伝説多数の頑丈スマホがさらに超進化。この外観とゴツさ、あらためて最高でしょ！
-
第85回
AV5万円レコードプレーヤーとしてはかなり良い 見た目もちゃんとしていてBluetoothでも飛ばせる
-
第84回
スマホこれが今のスマホ界の頂点だ！ iPhoneすら相手にならない史上最高のアンドロイド
-
第82回
PC俺ならMacBook Proよりこっち！いいパーツ全部入りのWindowsノートパソコン「Lenovo Yoga Pro」
-
第81回
ケース発想が天才！14インチ液晶を丸ごと搭載したCORSAIRの変態PCケースが意外にも実用的で最高！
-
第80回
スマホ「10万のタブレット買うの、もうやめない？」 3.2K画面＆激軽485gの『Xiaomi Pad 8』でエンタメ環境が劇的に変わるぞ
-
第79回
スマホライカライカライカ！ デザインも撮影モードもライカ、究極カメラスマホはやっぱりこれな
- この連載の一覧へ