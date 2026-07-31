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ロジクール「G316 X 98 有線ゲーミングキーボード」
初心者ゲーマーはこのキーボード！ 1万円台、98％、メカニカルのロジクール「G316 X 98」を実際に試してみた
2026年07月31日 17時00分更新
最初の1台を探している人、週末ゲーマーなどにおすすめ！
最初にゲーミングキーボード買うなら、これにしておけば間違いないです！
ゲーミングキーボード選び、悩みますよね。あの機能がほしい、この機能もほしいとあれこれこだわっていくと、5万円台なんて当たり前。もう少し価格が控え目で、それでいてある程度の機能はしっかりと搭載している、ちょうどいいキーボードはないかな～と探していました。
そんなとき、2万円以下でしっかりとした性能を搭載したモデルを見つけちゃいました！
ロジクールの「G316 X 98 有線ゲーミングキーボード」（以下、G316 X 98）は、ポーリングレート8000Hzで、打鍵感を高めるガスケットマウント構造、さらにホットスワップにも対応。価格は1万7800円からと少し高めですが、スペックも機能も豊富な製品になっています。
本格的なゲーミング用途にも耐えうるモデルですが、普段使いに合った快適なキーボードを探していて、夜や週末にじっくりゲームに向き合いたいという人にもピッタリな製品です。
LED機能の搭載など、価格を考えれば高機能
機能面では、「ドットマトリクスLEDディスプレイ」や「ダイヤル」を搭載している点に注目です。音量やライティング、レポートレートなどを、直感的に操作できるなど、使っていて楽しいギミックが満載です。
性能・デザイン・価格のバランスが非常に優れており、「最初の本格ゲーミングキーボード」として、個人的にもおすすめできる1台に仕上がっています。
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