カフェで作業するとき、あの「いかにも仕事の延長」みたいな無骨なノートPCだと、なんだか気分が上がらないってことありませんか？



「デザインも質感も一切妥協したくない。持っているだけでテンションが上がるカッコいいWindowsノートが欲しい！」と思っている人に、今回紹介するノートPCはまさにドンピシャの一台。

「見た目の美しさと使い慣れたWindowsの安心感、どちらも譲れない！」という欲張りな願いを、すべて叶えてくれる安心のデル製品です。

デザイン重視だけど使い勝手も譲れない、そんな若い世代にこそ全力で推したい一台なんですよ。

今回レビューするのは、デル・テクノロジーズの看板モデル「XPS 13」。XPSシリーズが、若者向けになってめちゃくちゃスタイリッシュになって復活しました。

ムダを削ぎ落としたミニマルなデザインなのに、日常使いには十分すぎるパワフルな性能。家でも外でもどんなシーンにも馴染む、まさに「死角なし」のモバイルノートPCです。