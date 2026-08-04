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デル・テクノロジーズ「XPS 13」
復活のXPS！Windowsノートパソコンの代名詞といえばやっぱりコレでしょ
2026年08月04日 17時00分更新
カフェで作業するとき、あの「いかにも仕事の延長」みたいな無骨なノートPCだと、なんだか気分が上がらないってことありませんか？
「デザインも質感も一切妥協したくない。持っているだけでテンションが上がるカッコいいWindowsノートが欲しい！」と思っている人に、今回紹介するノートPCはまさにドンピシャの一台。
「見た目の美しさと使い慣れたWindowsの安心感、どちらも譲れない！」という欲張りな願いを、すべて叶えてくれる安心のデル製品です。
デザイン重視だけど使い勝手も譲れない、そんな若い世代にこそ全力で推したい一台なんですよ。
今回レビューするのは、デル・テクノロジーズの看板モデル「XPS 13」。XPSシリーズが、若者向けになってめちゃくちゃスタイリッシュになって復活しました。
ムダを削ぎ落としたミニマルなデザインなのに、日常使いには十分すぎるパワフルな性能。家でも外でもどんなシーンにも馴染む、まさに「死角なし」のモバイルノートPCです。
【目次】この記事で書かれていること：
製品を購入する3つのメリット
1）1枚のアルミから削り出し！持ち歩きたくなる極薄・最軽量ボディ
2）直感操作が最高！サクサク動かせる高精細な非光沢タッチディスプレー
3）あとで後悔しない最新スペック！手厚いサポートでコスパも◎
購入時に確認したい2つのポイント
1）最新の規格がモリモリな分、昔からある端子類はスッパリ切り捨て
2）買ったあとに自分でメモリーやストレージを増設不可
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