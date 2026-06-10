あなたが買うべきガジェットは俺たちに選ばせてくれ！ 推しガジェット大賞 2026 第152回
東プレ「REALFORCE GX1 Plus」
最強なキーボードがREALFORCEから登場！ 理由はフェザータッチ＋8000Hz＆ラピトリ
2026年06月10日 17時00分更新
現代におけるPCゲーマーの必須装備であるゲーミングキーボードですが、PCでゲーム“だけ”楽しむという人は少ないはず。ゲーム以外の時間も快適に入力操作したいはず。
そして今、ゲーミングキーボード選びに迷っている方に朗報です。鉄板中の鉄板になり得る、仕事にも使えて、買って後悔しない最強級のキーボードが登場しました。
8000Hzのポーリングレートやラピッドトリガー（ラピトリ）など、ゲーミングキーボードの最新スペックを搭載。それでいて、熱心なファンを生んだ伝統の“フェザータッチ”は健在。キー配列もキー荷重も選べるので、逆にどの仕様を買うか悩むかも。
■Amazon.co.jpで購入
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東プレ「REALFORCE GX1 Plus」（45g、日本語配列）Topre Corporation
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東プレ「REALFORCE GX1 Plus」（30g、日本語配列）Topre Corporation
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