現代におけるPCゲーマーの必須装備であるゲーミングキーボードですが、PCでゲーム“だけ”楽しむという人は少ないはず。ゲーム以外の時間も快適に入力操作したいはず。

そして今、ゲーミングキーボード選びに迷っている方に朗報です。鉄板中の鉄板になり得る、仕事にも使えて、買って後悔しない最強級のキーボードが登場しました。

8000Hzのポーリングレートやラピッドトリガー（ラピトリ）など、ゲーミングキーボードの最新スペックを搭載。それでいて、熱心なファンを生んだ伝統の“フェザータッチ”は健在。キー配列もキー荷重も選べるので、逆にどの仕様を買うか悩むかも。

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