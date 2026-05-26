『私的My推しガジェット』 はアスキーの各編集者が個人的に推しなガジェットを紹介していくレビュー企画です。

触れた瞬間にわかる圧倒的な高級感と、限界を突破するゲーミング性能。これは、選ばれし者だけが手にできる究極のゲーミングキーボードです。

PCゲーマーの私にとって、キーボードは単なる入力機器ではなく、パフォーマンスを左右する重要なデバイスなんです。妥協を許さないので、応答速度やキータッチ、デスクに置いたときのたたずまいに至るまで、最高峰を求めています。そんなゲーマーの渇望を満たすキーボードが、Razerの新たなフラッグシップモデル「Razer Huntsman Signature Edition」です。