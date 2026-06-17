正解スペック、見直す設定、イラつきの原因 パソコンの誤解を解く
アスキームック 週刊アスキー特別編集
『週アス2026July』は6月24日(水)発売です。
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【表紙の人】
小國舞羽
【巻頭企画】
COMPUTEX 2026 重要発表まとめ
【特集】
PC選びの誤解
【特集】
自分に合ったPCを見つける
【特集】
PC操作のイライラを解消する
【特集】
Win 11の不満を無料で解決
【特集】
今すぐできるセキュリティー対策
【特集】
テレビは大画面が正義
【特集】
防犯対策にも効くドアホン
【特集】
快適冷感ガジェット
【連載ほか】
ASCII Power Review
アスキースマホ総研
ソニー愛が止まらない
ジサトラ（自作虎の巻）
アップアップガールズ（アスキー）
アスキーグルメのわんぱくごはんトーク
■ 判型：A4変型判
■ ISBN：978-4-04-911301-3
■ 発売：2026年06月24日
■ 定価：本体780円＋税
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